Mężczyzna z nożem na pokładzie promu do Szwecji. Wkroczyli policyjni negocjatorzy

Młody mężczyzna przypłynął do Świnoujścia wczoraj na promie ze Szwedzkiego Trelleborga. Od kilkudziesięciu godzin desperat nie chce opuścić pokładu statku, chowając się w jednej z szalup ratunkowych na górnym pokładzie promu, gdzie dostęp do niego jest utrudniony.

Prom w Świnoujściu zablokowany. Policjanci negocjatorzy w akcji

Do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy. Funkcjonariusze znają tożsamość mężczyzny. Wiadomo, że jest obywatelem Polski. Lokalne media poinformowały, że mężczyzna przekazał członkom załogi, że popełni samobójstwo. Według nieoficjalnych informacji twierdzi, że został niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości. Prawdopodobnie jest uzbrojony w nóż.

– Staramy się pomóc temu mężczyźnie, policyjni negocjatorzy przekonują go, aby opuścił pokład statku i pozwolił na udzielenie sobie pomocy – powiedziała w rozmowie z portalem rmf24.pl Mirosława Rudzińska z wojewódzkiej komendy policji w Szczecinie. – Sytuacja jest trudna. Nasze działania wymagają delikatności. Policjanci na miejscu chcą, żeby mężczyzna bezpiecznie opuścił jednostkę. To młody obywatel Polski. Znamy jego tożsamość – dodała w rozmowie z Radiem Szczecin.

W rozmowie z Interią przedstawiciel Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa przekazał, że „jednostka jest w zabezpieczeniu”, na wypadek, gdyby mężczyzna wpadł do wody. – Czekają przy nabrzeżu i jeśli upadnie, to będą go podejmować – dodał

Rejs do Szwecji wstrzymany

Zgodnie z rozkładem rejs promu linii TT Line ze Świnoujścia do Szwecji miał rozpocząć się o godzinie pierwszej w nocy. Jednak obecnie pozostaje wstrzymany do końca policyjnej akcji. Trudna sytuacja dotyczy kilkuset pasażerów, którzy czekają na możliwość wejścia na prom i podróż do Szwecji.

Jednak problem dotyczy łącznie kilku tysięcy osób, bo ruch w całym porcie promowym jest znacząco utrudniony.

– Staramy się utrzymać normalną sytuację, żeby inne promy mogły wypływać. Z utrudnieniami, ale wypływają — powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście Weronika Gocłowska.

