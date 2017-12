Schetyna: To kroczący zamach stanu (...) Będziemy budzić emocje społeczne poza parlamentem

Szef PO Grzegorz Schetyna przewiduje, że w najbliższym czasie dojdzie do zmiany na stanowisku premiera. – Prezes Kaczyński długo chował się za premier Szydło i rządził z tylnego siedzenia. Dzisiaj wiadomo, że ten rząd przestaje funkcjonować, te konflikty wewnętrzne i grupy, które walczą ze sobą, wymuszają na Kaczyńskim wejście do gry.

Przewodniczący PO wyraził zaniepokojenie tym, że „zaczynamy się przyzwyczajać do tej polityki PiS, do łamania prawa, do odchodzenia od demokracji, do wychodzenia z Unii Europejskiej, że traktujemy to jako coś normalnego” . Powiedział też, że „w sytuacji psucia państwa jaka ma miejsce za rządów PiS, to premier musi reagować, bo na nim ciąży konstytucyjną odpowiedzialność” . – A tutaj tego nie ma. Więc uważam, że epoka premier Szydło w tej sytuacji dobiega końca.