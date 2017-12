Strzelanina pod Wrocławiem. Zginął policjant, trzech zostało rannych

Około północy z soboty na niedzielę, w miejscowości Wisznia Mała na Dolnym Śląsku doszło do włamania do bankomatu. Policjanci, którzy chcieli zatrzymać sprawców na gorącym uczynku, zostali ostrzelani z broni maszynowej przez jednego z bandytów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Bandyta, który strzelał do policjantów zginął na miejscu. Drugi ze sprawców został zatrzymany.

Podczas wymiany ognia, w wyniku doznanych obrażeń, zmarł także jeden z funkcjonariuszy. Trzech innych zostało rannych. Zostali oni przewiezieni do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu.

Służby prowadzą czynności na miejscu zdarzenia. Uczestniczy w nich prokurator. Rodzina tragicznie zmarłego policjanta została już objęta pomocą psychologiczną.