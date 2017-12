Szyszko stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. „Polska musi wygrać”

W niedzielę 3 grudnia minister środowiska Jan Szyszko spotkał się z popierającymi wycinkę mieszkańcami i samorządowcami z powiatu hajnowskiego. Tego samego dnia w Puszczy Białowieskiej miała miejsce wizyta terenowa uczestników dotyczącej kornika drukarza konferencji naukowej, organizowanej przez resort środowiska i Polską Akademię Nauk, która odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia w Warszawie.

– Na razie mamy spór o Naturę 2000 (...) i to musimy wygrać. Bo o ile nie wygramy tego sporu, to rzeczywiście będzie bardzo niedobrze z zasobami przyrodniczymi Puszczy Białowieskiej – przekonywał minister Szyszko na konferencji prasowej. Zapowiedział, że 12 grudnia stawi się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE na głównej rozprawie ws. wycinki Puszczy Białowieskiej.

– Mam nadzieję, że będzie to już ostatnia rozprawa, a ten wynik – według mnie – powinien być jasny, o ile jest sprawiedliwość, prawda decyduje i o ile również sędziowie będą podchodzili do tego obiektywnie – mówił. – Nie przyjmuję jakiejkolwiek możliwości, by UE nie respektowała własnego prawa – twierdził. Zapowiedział, że jeśli Unia nie przyzna mu racji, to będzie to równoznaczne z „nierespektowaniem prawdy” przez UE.