Ojciec Rydzyk mówi o Janie Pawle II. „I nie pobłogosławił”

Ojciec Tadeusz Rydzyk podczas uroczystości z okazji 26-lecia Radia Maryja miał opowiadać o spotkaniu z Janem Pawłem II. – Pojechałem do Ojca Świętego, a on pyta, kiedy telewizja. Mówię, jak ojciec pobłogosławi, to na drugi rok będzie – mówił. – I nie pobłogosławił – dodał duchowny, cytowany przez portal Wirtualna Polska.

Podczas uroczystości w Toruniu ojciec Rydzyk mówił o historii Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wspominał m.in. że w 1990 roku wrócił z Niemiec do Polski z 80 fenigami. Radio Maryja powstało 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. Obecnie jest rozgłośnią religijną o największym zasięgu w Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizji Trwam. Radio Maryja nadaje z 126 nadajników UKF na terenie całego kraju. Jest ich zdecydowanie więcej niż innych stacji ogólnopolskich, ponieważ nadają one z mniejszą mocą niż stacje komercyjne czy publiczne. W niedzielę ojciec Rydzyk opowiedzieć miał o nieoficjalnych rozmowach z Janem Pawłem II. Jak pisze Wirtualna Polska, rok po pierwszym spotkaniu, które zakończyło się bez błogosławieństwa, papież znów miał pytać, kiedy powstanie telewizja. Wówczas przysłuchujący się rozmowie kardynał Stanisław Dziwisz miał zwrócić uwagę na to, że franciszkanie jużmają telewizję. – I ja mu wtedy odpowiedziałem, że był taki człowiek w Polsce, który mówił, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I się skończyło – stwierdził ojciec Rydzyk.