NBP wypuścił nowe monety. Najdroższa kosztuje 12,5 tys. zł

Narodowy Bank Polski wypuścił nowe monety

„Skarby Stanisława Augusta” – Zygmunt August

„Trzynasta moneta serii „Skarby Stanisława Augusta” przedstawia Zygmunta II Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy d’Aragona (…). Przyjął jako lenno Inflanty, połączył Polskę i Litwę unią; wyróżniał się tolerancyjną postawą w sprawach wiary, dbał o prestiż państwa i był mecenasem kultury” – informuje w folderze emisyjnym Marta Męclewska.

Na rewersie monety widnieje popiersie króla. Na awersie monety czytamy (w tłumaczeniu): „Jedyny syn Zygmunta I i Bony Sforzy, za życia ojca, w wieku lat dziesięciu obrany na króla, po śmierci ojca uczynił Kurlandię lennem Rzeczypospolitej, Litwę przyłączył wiecznym węzłem do Polski, ostatni król Polski z rodu Jagiellonów. Umarł bezdzietny w Knyszynie Roku Pańskiego 1572, mając lat 52, w 24. roku panowania, dnia 18 lipca”.

Ponadto widnieją stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis: Rzeczpospolita Polska, rok emisji oraz nominały – 500 zł na monecie złotej i 50 zł na monecie srebrnej.

Talar Władysława IV

Ideę powstania talara Władysława IV przybliża prof. Stanisław Suchodolski. „Mennictwo króla Władysława IV (1632–1648) wyróżnia się spośród wszystkich innych brakiem monety drobnej. Sejm jeszcze w 1627 r. zakazał bowiem jej emitowania. Przyczyną tego było wielkie pogorszenie monety krajowej, ale też napływ w celach spekulacyjnych znacznych ilości monety obcej, która miała złą jakość. W rezultacie mennictwo Władysława kojarzone jest z efektowną monetą grubą w postaci złotych dukatów oraz srebrnych półtalarów i talarów” – tłumaczy.

Awers monety określa okrągły stempel z godłem i nazwą Rzeczpospolita Polska, datą 2017 i nominałem 20 zł. Tło metryczki stanowi natomiast rewers zabytkowego talara Władysława IV z 1642 r. Tarcza została obwiedziona łańcuchem orderu Złotego Runa. Na tym tle umieszczono konną postać Władysława IV. Rewers natomiast przedstawia popiersie króla.

Ceny monet

Złota moneta Zygmunt II August o nominale 500 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 600 sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 12 500 zł, srebrna o nominale 50 zł w nakładzie do 6000 sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 660 zł. Natomiast srebrna moneta talar Władysława IV zostanie wyemitowana w nakładzie do 18 000 sztuk i można ją będzie kupić w cenie 170 zł.

Monety będą dostępne w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w folderze emisyjnych poświęconych Zygmuntowi II Augustowi i talarowi Władysława IV.