NA ŻYWO: Expose Mateusza Morawieckiego

17:23 Po zejściu z mównicy Mateusz Morawiecki wręczył ustępującej premier Beacie Szydło bukiet biało-czerwonych róż. 17:20 Na zakończenie kilka refleksji. Mój ojciec jest dziś tutaj obecny. To dla mnie wielkie osobiste przeżycie. On nauczył mnie, że drugi człowiek, wolność, sprawiedliwość i Solidarność są najważniejsze.



Chciałbym podziękować też mojej mamie - cichej bohaterce mojej młodości.



Szanowni państwo, Wysoka Izbo, za dwa tygodnie Wigilia. Niech ten wigilijny stół nie będzie jak barykada. Niech będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli.



Polska jest naszym wspólnym dobrem. Bez współdziałania nie żylibyśmy dzisiaj w wolnej Polsce. Można i wolno się spierać. Spór - tak. Wojna - nie.



Ci, którzy ponad 100 lat temu budowali taki kraj, nie takie problemy musieli przezwyciężać. Czy stać nas dzisiaj na takie porozumienie? Ufam, że tak.



Szanowni państwo. Nasz program to wola budowy Rzeczpospolitej dumnej siłą swojej gospodarki, budzącej podziw u innych, radosnej bo sprawiedliwie dzielącej. Sprostamy wyzwaniu, jeśli staniemy się wspólnotą.



Musimy na nowo odnaleźć to co nas łączy i obniżyć temperaturę sporów politycznych. Czas odrzucić te zabójcze podziały. Jesteśmy biało-czerwoni. Wszyscy Polacy jesteśmy biało-czerwoną drużyną.



40 pokoleń Polaków na nas patrzy. Sklejmy i odbudujmy Polskę. Jest ona dla nas wielkim zadaniem i wielkim zobowiązaniem. Każdy z nas ma jakieś marzenie, cel, coś co go pcha do przodu. Chyba wszyscy marzymy o Polsce bezpiecznej, silnej i uczciwej. Chciałbym z wami to marzenie zrealizować. 17:12 Chciałbym przejść do szerszego kontekstu w polityce zagranicznej. Musimy budować naszą soft power, również poprzez prawdę historyczną.



Ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo. NATO jest naszym gwarantem bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone są naszym głównym sojusznikiem.



Będziemy kontynuować konsolidację państw naszego regionu. Odnosi się to do Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Chcemy też zacieśniać partnerstwo wschodnie - z Ukrainą, Białorusią i Gruzją.



Polska to nie tylko obywatele mieszkający w kraju, ale i wszyscy poza granicami. Mamy obowiązki wobec tych osób, a one mają obowiązki wobec Polski. Będziemy wzmacniać programy repatriacyjne. Inne państwa obdarowywane są naszymi specjalistami. Z tego miejsca chcę was wszystkich za granicami zaprosić, abyśmy razem budowali nowoczesną, silną i bogatą Polskę. Zwyciężyła zasada - tam ojczyzna, gdzie dobrze. Powinna zwyciężyć zasada - tam dobrze, gdzie ojczyzna. 17:07 Naszym kluczowym polem działań jest też Europa. Ciągle wychodzimy z kryzysu, szukamy nowych dróg i idei. Nie chcemy unii dwóch prędkości. Nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych. Coraz częściej jednak w Unii to silniejszy otrzymuje fory. Polski kawałek na pewno pasuje do europejskich puzzli, ale nie można go dopasowywać na siłę, bo zniszczy się całość obrazka i ten nasz kawałek. 17:06 Następne pole naszych działań to program "Przyjazna Polska". Stworzymy lepsze warunku osobom starszym i niepełnosprawnym. To projekt na kolejnych kilka lat, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne. 17:00 Kolejne pole naszych działań to zero tolerancji dla przemocy i równe szanse dla kobiet. Musimy chronić słabszych. Nie ma zgody polskiego rządu na przemoc. 16:58 Mieszkania - temat fundamentalny. Zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie jeśli chodzi o liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców. Nadal brakuje nam trzech milionów mieszkań. Trudno jest ruszyć tę bryłę, ale niedawno będziemy oddawać do użytku pierwsze mieszkania. To sztandarowy program tego rządu. 16:56 Polska wieś i rolnictwo. Będziemy starać się o zrównoważenie dopłat polskich rolników z unijnymi. Będziemy wdrażać środki na zwalczanie ASF - Afrykańskiego Pomoru Świń. Zamierzamy rozwijać obszary wiejskie poprzez budowę tradycyjnej infrastruktury, ale też doprowadzenie internetu do każdej gminy. 16:54 Drogą do lepszego jutra musi być Polska równych szans, a nie egoizmu. Dopiero od dwóch lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa istnieje i ma się dobrze w Polsce. Chcę mocno podkreślić, że Rada Dialogu Społecznego będzie odgrywała znaczącą rolę. 16:53 Przeprowadzimy reformę szkolnictwa wyższego i przeprowadzimy reformę instytutów badawczych. Ważnym zadaniem polskich uczelni jest formacja polskich elit narodowych. W kolejnych budżetach są dodatkowe środki na wzmocnienie uczelni. 16:52 Edukacja. Takie będą dzieje Rzeczypospolitej jak jej młodzieży chowanie. Pierwszym krokiem była likwidacja gimnazjów i powrót do szkolenia technicznego. W kolejnych latach położymy nacisk na nauczanie branżowe. Zrobimy wszystko, aby "pokolenie straconych szans" mogło znaleźć pracę w Polsce. Wierzę, że będzie to "pokolenie odzyskanych szans". 16:50 Nowoczesność i cyfryzacja. Program: "od Polski papierowej do Polski cyfrowej" to zadanie dla wszystkich resortów całej Rady Ministrów. 16:45 Naszym kolejnym celem jest wzmocnienie polskich firm i przedsiębiorczości. Przez ostatnich 25 lat uzależniliśmy się od zagranicznych inwestycji. Jeden z najgłośniejszych ekonomistów światowych powiedział o Polsce - jesteście krajem zależnym od zagranicznego kapitału. Maski opadły. Wszyscy stoimy w obliczu gigantycznego zobowiązania. Ten temat tabu stał się prawdą oczywistą. Pomimo, że Polacy bardzo dużo produkują, to nie wszystko zostaje w naszych portfelach. Kilka procent naszego PKB stanowi dochód zagranicy. Nie ma żartów. Idziemy wąską Orlą Percią. Jesteśmy i będziemy częścią Zachodu, ale to nie znaczy, że musimy zgadzać się na ten model. Proszę o pomoc wszystkich - razem odzyskajmy Polskę.



Wkrótce zostanie przedstawiony pakiet ustaw upraszczający działanie małych i średnich przedsiębiorców oraz Konstytucja Biznesu. 16:42 Infrastruktura. Jak ukształtujemy Polskę, tak ona ukształtuje nasze dzieci i wnuki. Na dłuższą metę większe szanse mają te wspólnoty, które swoje cele prywatne potrafią spleść ze wspólnymi. Jedną z naszych strategii jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To kluczowy element strategii rozwoju.



Drugim jest rozbudowa sieci kolejowej i stworzenie najnowocześniejszego w Europie systemu komunikacji. Odbudowa portów morskich i tunelu łączącego Szczecin ze Świnoujściem to także będzie krokiem do uczynienia z Polski centrum komunikacyjnego Europy.



Brakuje u nas szybkich szlaków komunikacyjnych: S3, S7, A1 - będziemy je budować. Musimy jednak skupić się także na komunikacji gminnej. Liczę na współpracę z samorządami. Będę osobiście zaangażowany w rozwój Polski lokalnej, samorządowej. 16:39 Energia i bezpieczeństwo energetyczne. Węgiel jest podstawą naszej energetyki. Nie możemy i nie chcemy z niego rezygnować. Planujemy długofalowe reformy. Województwo Śląskie oprócz węgla ma stać się liderem nowych technologii.



Dla przyszłych pokoleń chciałbym jednak, aby także nowe, ekologiczne źródła energii miały w tym kraju przyszłość. Nie w imię ideologii, ale czystego środowiska i niskich kosztów.



Nasze bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko port gazowy w Świnoujściu, ale i dostęp do gazu z Norwegii czy energia jądrowa. 16:37 Kolejnym obszarem naszych szeroko zakrojonych działań będzie środowisko. W wielu regionach kraju widziałem powietrze spowite gęstą mgłą i dzieci wracające ze szkoły w maskach antysmogowych. Z powodu smogu umierają dziesiątki tysięcy Polaków rocznie. Chcemy pomóc najuboższym, aby nie musieli palić nieekologicznymi paliwami. 16:35 Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Doprowadzimy do skokowego wzrostu o 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat. To odpowiedź na słuszne postulaty zawodów medycznych. 3/4 Polaków umiera przez nowotwory i choroby krążenia. Zbudujemy Narodowy Instytut Onkologii. Stworzymy też Narodowy Program Leczenia Kardiologicznego. Tak jak uszczelniliśmy system podatkowy, tak uszczelnimy system służby zdrowia. Położymy ogromny nacisk na elektronizację służby zdrowia. 16:33 Teraz najważniejsze. 16:32 Nie bądźmy naiwni. Silnej gospodarki nie zbudują nam inni. Udział płac polskich pracowników to o 10 proc. mniej niż średnia unijna. 16:31 Cała nasza praca ma niewiele sensu, jeśli nie odpowiada na potrzeby młodych ludzi. Staramy się, aby wynagrodzenia były coraz wyższe, a pracy coraz więcej. 16:30 Nasze firmy mają być światowymi liderami. Ale nie chodzi tu tylko o biznes ale też o kulturę czy sport. To nienormalne, że nasi młodzi piłkarze rozwijają się za granicą i grają dla innych krajów. Czym byłaby reprezentacja Niemiec bez Klose czy Podolskiego? Dobrze, że nie wzięli nam Niemcy naszego Roberta [Lewandowskiego - red." target="_blank">. 16:29 Polska polityka rozpięta jest między dwie błędne wizje: wizję rozwoju zależnego oraz głosy o odgrodzeniu Polski murem od reszty świata. Chcemy, żeby Polska była wielka. Jeśli tak ma się stać, nie możemy się bać. 16:28 Odzyskujemy kontrolę nad strategicznymi sektorami polskiej gospodarki. 4 choroby naszego kraju to: bieda, bezrobocie, brak mieszkań i cywilizacyjne zapóźnienie w służbie zdrowia. W tych dwóch obszarach już widzimy efekty. 16:27 Udało nam się uszczelnić system podatkowy. Zrobiliśmy to, walcząc z przestępcami podatkowymi i rozbijając mafie VAT-owskie. Utrzymamy ten pozytywny trend. 16:26 Mamy do czynienia z pierwszą rewolucją przemysłową, w której Polska może odegrać znaczącą rolę. Przez ostatnie dwa lata nie próżnowaliśmy. Polska jako pierwszy kraj regionu została zaliczona do krajów rozwiniętych. Zaczęto nazywać nas fabryką Europy. Dalsza budowa i odbudowa przemysłu będzie jednym z naszych głównych zadań na drugą połowę kadencji. 16:24 Chcemy dokonać wielkiej modernizacji Polski. Za tą koncepcją stoi diagnoza, że walka interesów odgrywa kluczową rolę. Chcemy naszą tradycję i suwerenność wykorzystać jako nasz atut. 16:23 Państwo wraca do gry na poważnie. Do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza też przedsiębiorcze państwo. Trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy państwem minimum,. które opuszcza obywateli, a ociężałym państwem biurokratycznym. 16:23 Chcę obiecać z tego miejsca, że nasz rząd będzie bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Do tego potrzebna jest budowa Centrum Analiz Logistycznych. 16:22 Musimy się też zjednoczyć. Nie jesteśmy i nie będziemy rządem skrajności. Daleko nam do neoliberalizmu i daleko nam do socjalizmu. Nie tylko dlatego, że to nie działa. Także dlatego, że lepiej jest łączyć. 16:22 Polska polityka musi być ambitna. Rząd nie jest od administrowania ale od rządzenia. 16:20 Nie ma dla mnie ważniejszej sprawy, niż odbudowanie tego co straciliśmy w wyniku zaborów, wojen i komunizmu. Mamy w rękach unikalną szansę i nie możemy jej zmarnować. 16:19 Świat powinien lepiej poznać nasz wkład w walkę o wolność i sprawiedliwość. Nasze dzieje to jedna z najbardziej inspirujących opowieści świata. 16:18 Umocnienie naszej tożsamości to zobowiązanie wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Unikalna kultura, droga rozwoju, pragnienie prawdy - nie możemy rezygnować z naszej tożsamości. 16:18 Moim pragnieniem jest, aby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonej Polski. Dla wszystkich starczy miejsca, Polska jest jedna. Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym. 16:17 "Polska to wielka rzecz" - cytuje Wyspiańskiego Mateusz Morawiecki, powtarzając te słowa po kilka razy. 16:16 Rząd jest ten sam, kierunek działania jest ten sam i drogowskazy są te same. To rząd komunikacji. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej gospodarki społecznej. Będziemy kontynuowali, wzmacniali i rozwijali programy społeczne. 16:16 Bardzo się cieszę, że będziemy nadal pracować dla Polski. To były dobre dwa lata dla Polski i polskich obywateli. Jeszcze raz dziękuję. 16:15 Pragnę podziękować pani Beacie Szydło za wspólne lata ciężkiej pracy. Pani premier, jest pani i pozostanie symbolem solidarnościowej rewolucji, przywracającej milionom polskich rodzin godne życie na co dzień. 16:14 Na mównicy pojawił się Mateusz Morawiecki. 16:13 Na Twitterze napięta atmosfera wyczekiwania. Expose jest już na pierwszym miejscu w trendach. Przebiło obrady Senatu i sprawę Puszczy Białowieskiej.



https://twitter.com/trendinaliaPL/status/940597540512133120 16:11 Marszałek Marek Kuchciński rozpoczął 54. posiedzenie Sejmu. 16:10 W loży pojawił się prezydent Andrzej Duda. 16:06 Włodzimierz Czarzasty jak dotąd jest zawiedziony długo zapowiadaną rekonstrukcją.



https://twitter.com/wlodekczarzasty/status/940265363761229824 16:04 Były premier z SLD przypomina z kolei jeden z zasłyszanych bon motów.



https://twitter.com/LeszekMiller/status/940504725128171520 16:02 Rozpoczęcie posiedzenia Sejmu opóźnia się. Korzystając z dodatkowego czasu, zobaczmy, jak polska lewica zapatruje się na expose Morawieckiego. Partia Razem domaga się, aby premier wyjaśnił kwestię rzekomego konfliktu interesów i wytłumaczył z posiadanych akcji banku.



https://twitter.com/dorota_olko/status/940528866132717568 15:58 Nowa przewodnicząca Nowoczesnej zwraca uwagę na fakt, że Morawiecki już teraz poprosi o wotum zaufania, ale ministrów wymieni dopiero w styczniu. Jej zdaniem największym obciążeniem będą dla niego ministrowie Waszczykowski oraz Macierewicz



https://twitter.com/Nowoczesna/status/940590095308075008 15:56 Na expose zęby ostrzy sobie za to Marek Sawicki z PSL.



https://twitter.com/SawickiMarek/status/940597344260820993 15:54 - I tak o wszystkim będzie decydował prezes Kaczyński - studzi emocje Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.



https://twitter.com/Gasiuk_Pihowicz/status/940586044633829376 15:52 Stefan Niesiołowski z Europejskich Demokratów zapowiada, że w ogóle nie zamierza słuchać wystąpienia Mateusza Morawieckiego. - Ja wyjdę - mówił dziś w Sejmie.



https://twitter.com/AgencjaAIP/status/940594251108438016 15:48 Poseł PO Arkadiusz Myrcha uważa, że expose ma jedynie odwrócić uwagę od procedowanych w Senacie ustaw o KRS i SN.



https://twitter.com/ArkadiuszMyrcha/status/940569117580496896 15:45 Do expose jeszcze trochę czasu. Opozycja już przed wysłuchaniem Mateusza Morawieckiego nie ma złudzeń, co do charakteru wymiany Premier Szydło na ministra finansów.



https://twitter.com/Nowoczesna/status/940588711124795392