Kolejne wybudzenie ze śpiączki w „Budziku”. „To efekt nowatorskiej terapii”

Założony w 2013 roku „Budzik” działa przy Centrum Zdrowia Dziecka. Główną misją kliniki jest pomoc przy wyjściu ze śpiączki oraz leczenie urazów mózgu. Placówka powołana do życia przez fundację Ewy Błaszczyk „Akogo” może pochwalić się licznymi sukcesami i trwałymi wybudzeniami ze śpiączki. Olsztyński oddział „Budzika” , prowadzony przez Fundację „Akogo?” aktorki Ewy Błaszczyk, działa od roku i jest pierwszą tego typu kliniką w Polsce przeznaczoną dla dorosłych pacjentów. Teraz przebywa w niej ośmioro pacjentów z całego kraju. Aleksandra trafiła do kliniki „Budzik” w Olsztynie w śpiączce, która była efektem zapalenia mózgu. – Po kilku miesiącach terapii w Budziku udało się wybudzić Olę. Postawiła pierwsze kroki. To kolejny sukces Budzika, mamy się czym chwalić – przyznaje w rozmowie z Radiem Olsztyn kierujący kliniką dr Łukasz Grabarczyk.

36 wybudzeń w klinice dla dzieci

Klinika Budzik może się pochwalić wieloma sukcesami. Pod koniec września wybudził się ze śpiączki nastoletni Marcin. „Budzik” uratował kilkunastoletniego Marcina, który 18 października 2016 roku został potrącony przez samochód. Zapadł w śpiączkę pourazową, z której się wybudził. „Czeka go jeszcze bardzo długa rehabilitacja do pełni sprawności ale wygrał już swoje dwie walki o życie i że jest już z nami” – cieszyli się bliscy chłopaka, którzy środki na jego leczenie i rehabilitację zbierają na specjalnie utworzonym profilu na Facebooku. Marcin ma po wypadku niedowład wszystkich kończyn. „Kochani dlatego proszę was pamiętajcie o nim przy rozliczeniu podatkowym.W każdej chwili można wpłacać dowolną kwotę na jego subkonto.Pomóżmy Marcinowi wrócić do pełni sprawności” – apelują założyciele facebookowej strony.