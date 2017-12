Zaatakował ośrodek muzułmański w Warszawie. Grozi mu 5 lat więzienia

Działania operacyjne policjantów z Ochoty doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o wybicie kilku szyb w meczecie. Okazało się, że jest on poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego za kradzież. Dodatkowo w jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli ulotki nawołujące do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Informację o tym, że ktoś wybił w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej szyby dotarła do policjantów z Ochoty kilkanaście dni temu. Policjanci przyjmując zawiadomienie o przestępstwie, zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Sprawą zajęli się funkcjonariusze zwalczający przestępczość przeciwko mieniu na Ochocie. Aby rozwiązać sprawę gromadzili wszelkie ślady i dowody. Na terenie Pragi Południe policjanci zatrzymali w tej sprawie 34-latka. Dodatkowo zabezpieczono w jego mieszkaniu ulotki nawołujące do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnym systemie informatycznym okazało się, że jest on poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego za kradzież. Na podstawie zebranego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzuty uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim oraz posiadania ulotek nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych w celu ich rozpowszechniania. 34-latek zgodnie z nakazem został doprowadzony do aresztu śledczego. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany za uszkodzenie mienia, narkotyki oraz kradzież z włamaniem.