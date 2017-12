Nieoficjalnie: Marka Polski Bus może zniknąć z polskich dróg

Z informacji portalu Fly4free wynika, że marka Polski Bus ma zostać stopniowo wygaszana w Polsce. Czerwone autokary w popularnym bocianem mają zastąpić zielone pojazdy w barwach niemieckiego FlixBusa, jednego z największych przewoźników w Europie. Dziennikarz Fly4free Mariusz Piotrowski twierdzi, że spółka Souter Holdings Poland, która zarządza Polskim Busem pozostanie na polskim rynku, jednak zostaną wprowadzone duże zmiany. Oprócz wyglądu autokarów zmieni się system monitorujący bezpieczeństwo jazdy. Pojazdy zostaną także wyposażone w nadajniki GPS, urządzenia do elektronicznej odprawy pasażerów oraz nawigację kierowców.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy zmieni się siatka połączeń oraz ceny biletów na poszczególnych trasach. Nieoficjalnie mówi się, że marka Polski Bus ma zniknąć z polskich dróg do końca kwietnia 2018 roku, jednak osoba zbliżona do tej transakcji powiedziała w rozmowie z Fly4free, że rozważanych jest wiele scenariuszy, ponieważ Polski Bus to dobrze kojarzona i znana marka. Z kolei dziennikarze przypominają, że kiedy Flixbus przejął innego przewoźnika należącego do Briana Soutera, Megabusa, po kilku miesiącach usunął markę jako konkurenta z rynku, a pasażerowie skarżyli się na podwyżkę cen biletów.