Lubnauer odpowiada Schetynie. „Sztywne prezydium? Na pewno nie”

Lider PO Grzegorz Schetyna zaapelował w sobotę do Nowoczesnej o utworzenie prezydium klubów. – Myślę, że to by się nie sprawdziło na dłuższą metę. Jesteśmy partiami, które mają różne podejście, różne programy, więc trudno byłoby wypracować wspólne stanowisko przy wielu ustawach – odpowiedziała w rozmowie z Polsat News szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

– Ja uważam, że powinniśmy współpracować w Sejmie i się spotykać, ale w tych spotkaniach oprócz PO powinien być PSL. Warto jest współpracować w ramach opozycji, kiedy możemy zatrzymać PiS w tych kwestiach, które niszczą polskie prawo, polską praworządność i demokrację – zaznaczyła. Dodała, że Nowoczesna to partia, która "ma swoją tożsamość". – Chcemy być partią, która jest ikoną klasy średniej, która chce reprezentować ciężko pracujących ludzi, którzy byli często obrażani zarówno przez poprzedni rząd, jak i ten – tłumaczyła. – Dlatego myślę, że wspólne prezydium nie jest dobrym pomysłem. Natomiast bardzo ważna jest współpraca – dodała. Przypomnijmy, podczas wystąpienia na Radzie Krajowej lider PO Grzegorz Schetyna zaproponował powołanie wspólnego prezydium klubów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. – Sytuacja jest poważna, dlatego apeluję do kolegów z opozycji o natychmiastowe zacieśnienie naszej współpracy – podkreślił. – Nie liczymy na to, że Kaczyński i PiS zaczną nagle przestrzegać reguł demokratycznych, czy szanować Konstytucję. Dzisiaj liczymy tylko na mądrość i determinację opozycyjnych partii oraz na mobilizację obywateli – przekonywał.