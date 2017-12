Wyciekły dane 10 mln polskich internautów. Jak sprawdzić czy nie padliśmy ofiarą hakerów?

W bazie danych znajdują się dane ponad 1,4 miliarda użytkowników poczty elektronicznej, z czego ponad 10 milionów to konta e-mailowe znajdujące się w domenie „.pl” . Portal Gazeta.pl zwraca uwagę na fakt, iż w niepowołane ręce mogło trafić jeszcze więcej danych, ponieważ część polskich internautów korzysta np z serwisu Gmail.com. Największą grupę ofiar wycieku stanowią użytkownicy poczty internetowej zarejestrowanej w domenach:

wp.pl

interia.pl

o2.pl

op.pl

tlen.pl

vp.pl

poczta.onet.pl

onet.pl

buziaczek.pl

W bazie umieszczono również listę najpopularniejszych haseł. Okazuje się, że były one w większości bardzo proste do złamania, ponieważ układały się w logiczny ciąg liczb czy liter. Najczęściej tworzone przez polskich internautów hasła to:

123456

qwerty

123456789

10138 12345

zaq12wsx

polska

111111

1234

misiek

monika



Portal Zaufana Trzecia Strona zwraca uwagę na fakt, iż ofiarą hakerów padły również domeny rządowe lub należące do spółek Skarbu Państwa.

W bazie znajduje się bowiem ponad 3 tysiące haseł zarejestrowanych w domenie gov.pl, także pzu.pl, prezydent.pl czy orlen.pl.