Był gwiazdą sejmowej komisji, został ministrem. Kim jest Marek Suski?

Galeria:

Marek Suski memy

– Postaram się ze wszystkich sił pracować dla dobra Polski. Mam nadzieję, że swoją pracą będę mógł się przysłużyć Ojczyźnie – mówił Marek Suski podczas konferencji prasowej w KPRM, gdzie premier Mateusz Morawiecki 18 grudnia ogłosił zmiany w rządzie. Informacja o powołaniu Suskiego na stanowisko szefa gabinetu politycznego natychmiast rozgrzała media społecznościowe, bowiem poseł PiS jest jednym z najbardziej wyróżniających się polityków z partii Jarosława Kaczyńskiego.

Suski kilka dni temu został odwołany z funkcji przewodniczącego sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa. Ponadto polityk od lipca 2016 r. jest wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Amber Gold. Działalność polityczna Suskiego jest okraszona wieloma zabawnymi sytuacjami, które rzecz jasna błyskawicznie były komentowane w sieci.

Caryca Katarzyna i #Suski2020

W grudniu 2016 r. podczas posiedzenia komisji śledczej ds. Amber Gold doszło do zabawnej wymiany zdań pomiędzy zeznającym byłem prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszardem Milewskim a Markiem Suskim. – Czy znana jest panu ta osoba o pseudonimie Caryca? – pytał zeznającego Milewskiego poseł PiS. Milewski odparł, że jedyna caryca, którą zna, to Katarzyna. Suski poprosił wtedy o podanie jej nazwiska. – Katarzyna Wielka – dodał Milewski. Wyraźnie rozbawiona sytuacją była Małgorzata Wassermann. – Co w tym śmiesznego? – zapytał po chwili Suski przewodniczącą komisji.

Marek Suski znalazł się w centrum uwagi również za sprawą sugestii rzecznika prezydenta. Polity PiS przyznał, że nie wyklucza swojego startu w kolejnych wyborach prezydenckich. Na Twitterze zawrzało i popularna stała się akcja #Suski2020. – To jest rzecz nierozstrzygnięta – stwierdził Suski w wywiadzie dla portalu TelewizjaRepublika.pl. – Nigdy do tego nie aspirowałem, ale jeżeli rzecznik prezydenta sugeruje, że byłbym lepszym prezydentem niż obecny… Czemu nie? – dodał. Po tej wypowiedzi na Twitterze pojawiło się nawet fikcyjne konto „Suski 2020”.