wPolityce: Senator PiS mógł przyjmować łapówki. Może zostać zatrzymany przez CBA

Delegatura CBA w Krakowie na podstawie zgromadzonych materiałów prowadzi śledztwo w sprawie podejmowania się w okresie listopad 2015 – grudzień 2016 roku pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe i powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne w związku z pełnieniem tych funkcji. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby m.in. syna senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Koguta. – Takie rzeczy dzieją się zwykle przed świętami. Ktoś napisze anonim, czy jakieś bzdety i to idzie w eter. Nie wie pan, jak to się odbywa? – powiedział senator PiS w rozmowie z RMF FM.

– Jestem za tym, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, ale dość tego, żeby niszczyć uczciwych ludzi. Dla mnie to jest skandal. To jest atak na moją osobę. Jest to atak na to, że od 20 lat pomagam biednym ludziom. I od razu się nagłaśnia. Czy to nie można wezwać ludzi, żeby powiedzieli, o co chodzi, pokazali dokumenty, umowy, przelewy? My mamy wszystkie dokumenty w porządku, mamy doktorów prawa zatrudnionych, czy oni myślą, że do łapy ktoś bierze? – mówił senator w rozmowie z RMF FM. Polityk powiedział również, że „będzie walczył o godność swoją, swojej rodziny i prowadzonej przez siebie Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym” .

Okazuje się jednak, że to nie koniec sprawy. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że również sam senator PiS Stanisław Kogut mógł przyjmować łapówki. Według dziennikarzy CBA dysponuje nagraniami, z których wynika, że polityk Prawa i Sprawiedliwości przyjmował korzyści majątkowe. Jeszcze dzisiaj prokuratura może złożyć wniosek o uchylenie politykowi immunitetu.