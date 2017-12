Szef PKW: Ustawie o ordynacji należałoby się prezydenckie weto

– Będę przekonywać senatorów do poprawienia ustawy. Wciąż wierzę, że można coś z nią zrobić. Gdybym nie wierzył to nie prosiłbym marszałka o dopuszczenie do udziału w posiedzeniu – powiedział Hermeliński. – Jeżeli kilka rzeczy się poprawi, to ta ustawa dawałaby nam gwarancję przeprowadzenia wyborów w terminie, w sposób prawidłowy – dodał. Zapytany, czy jego zdaniem ustawie należałoby się prezydenckie weto, szef PKW odpowiedział: „należałoby się, [...] zdecydowanie podnosimy kwestie związane ze składem osobowym komisarzy Krajowego Biura Wyborczego, może to spowodować chaos”. Hermeliński zapowiedział także, że zmiany w ordynacji i prawie wyborczym mogą poskutkować „bałaganem”.

Przypomnijmy, Zgodnie z uchwaloną przez Sejm zmianą Kodeksu wyborczego minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przedstawiać PKW kandydatów na 100 komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na Szefa KBW. Jeśli PKW nie powoła ich w określonym czasie, minister będzie mógł sam niezwłocznie powołać zarówno komisarza, jak i nowego Szefa KBW. Hermeliński przyznał, że przy nowej ustawie istnieje obawa przeprowadzenia wyborczego fałszerstwa. – Nie chciałbym tak w to wierzyć, ale może być, może taka obawa rzeczywiście powstać – przyznał szef PKW.

W związku z ostatnimi ustawami uchwalonymi przez parlament Wojciech Hermeliński przyznał, że Polska „częściowo się wykrusza” z bycia demokratycznym państwem prawa. – W moim przekonaniu działania które zmierzają do zmian w KRS, SN naruszają Konstytucję – powiedział.

Zapytany o swoją ewentualną dymisję w wypadku wejścia w życie ustawy w obecnej formie Hermeliński odpowiedział, że "teraz jeszcze za wcześnie o tym mówić". – Muszę się porozumieć z sędziami, kolegami, jak oni to widzą, mieliśmy dwa posiedzenia Komisji, związane z tym projektem [...] liczymy, że uda się naprawić ten projekt i usunąć wadliwości grożące destabilizacją – tłumaczył szef PKW. – Chcemy poczekać do samego końca i wtedy podjąć decyzję – dodał.