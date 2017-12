Przejazd amerykańskich wojsk zakończył się tragedią. Plutonowy oskarżony

Do ośmiu lat więzienia grozi plutonowemu z Dolnego Śląska, który został oskarżony o to, że przyczynił się do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna odpowiadał za bezpieczeństwo konwoju amerykańskich ciężarówek – podaje tvn24.pl.

Chodzi o zdarzenie z początku czerwca 2016 roku. Do wypadku doszło na dolnośląskim odcinku autostrady A18. Kolumna ciężarówek amerykańskiej armii wjeżdżała na drogę, a w jeden z wojskowych pojazdów uderzył samochód osobowy. – Cywilny samochód osobowy wpadł w ciężarówkę z cysterną, w której była benzyna. Autem jechały dwie osoby. Jedna nie żyje, a druga jest ciężko ranna – mówił wtedy Sebastian Woźniak z Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Ja podaje portal tvn24.pl, Piotra S. oskarżono o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zdaniem oskarżyciela publicznego S. przyczynił się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl, że oskarżony nie dopełnił swoich obowiązków, ponieważ nie zabezpieczył wjazdu kolumny na drogę. Piotr S. nie przyznaje się do winy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.