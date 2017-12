NA ŻYWO: Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawy o SN i KRS

17:56 Zakończyła się konferencja z udziałem prezydenta. Andrzej Duda nie odniósł się do dzisiejszej decyzji KE dotyczącej Polski. 17:53 Andrzej Duda oświadczył, że oczekuje od sędziów głębokiego poczucia służby, a nowe ustawy mają być dla nich okazją do refleksji. 17:52 Prezydent Duda: To nie jest tak, że sędziowie i sądy są same dla siebie. Sędziowie są sługami polskiego państwa, a nie najwyższą kastą. 17:52 Prezydent Duda: Głosy krytyki, które słychać z wielu stron są niezrozumiałe. Uważam, że wprowadzamy w Polsce bardzo dobre rozwiązania.

https://twitter.com/prezydentpl/status/943523370569818112 17:50 Prezydent zauważył, że w nowych ustawach jest inny zapis dotyczący przechodzenia sędziów w stan spoczynku. 17:49 Prezydent Duda: Zostają wprowadzone w Polsce niezwykle demokratyczne rozwiązania. Następuje pogłębienie demokratyczności, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. 17:47 Prezydent Duda: Te ustawy bardzo różnią się od tych, które zawetowałem w lipcu. 17:45 Prezydent Duda: Złożyłem je w sejmie 24 września, tak jak się zobowiązałem, gdy postanowiłem nie podpisywać i zawetować poprzednie ustawy. 17:43 Prezydent Duda: To były prezydenckie projekty, ustawy te zostały uchwalone. Podjąłem decyzję o podpisaniu tych ustaw. 17:43 Prezydent Duda: Podjąłem dzisiaj decyzje odnośnie dwóch ustaw: o KRS i SN. 17:42 Zaczynamy się konferencja z udziałem prezydenta. 17:29 Już za chwilę powinna rozpocząć się konferencja z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Informacja o tym, że prezydent Duda wygłosi oświadczenie pojawiła się około godz. 15, czyli już po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała o o rozpoczęciu procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Możliwe więc, że prezydent skomentuje decyzję KE ws. Polski.

Z kolei reporter RMF FM Patryk Michalski ustalił, że Andrzej Duda ma ogłosić podpisanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

KE uruchomiła wobec Polski „opcję atomową”

Przypomnijmy, że kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE. W swoim zaleceniu Komisja Europejska wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy.

– Za uruchomienie art. 7 ponoszą odpowiedzialność politycy PO. To nie jest artykuł, który uderza w PiS, ale może uderzać w Polskę –skomentowała rzecznik PiS Beata Mazurek.