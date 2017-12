Morawiecki o decyzji KE: Polska jest przywiązana do zasady praworządności tak samo jak UE

„Reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce konieczna. W dialogu między Warszawą, a Komisją potrzebujemy otwartości i uczciwości. Wierzę w to, że podmiotowość Polski da się pogodzić z ideą Zjednoczonej Europy” – napisał na Twitterze premier Morawiecki. Szef rządu dodał również, że „Polska jest przywiązana do zasady praworządności tak samo jak UE”.

Do decyzji KE odniosła się też Beata Szydło, która podkreśliła, że „Polska zawsze prowadziła dialog z KE”. „Tak, jak każdy suwerenny kraj członkowski UE, mamy prawo do przeprowadzenia reformy sądownictwa zgodnie z naszą konstytucją. Obowiązkiem KE jest szanowanie praworządności państw członkowskich UE, otwartość i dialog. Tego dzisiaj potrzebuje UE – wskazała.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zauważył, że „UE nie widziała problemów z praworządnością kiedy: wysłano służby do »Wprost«, SN »skręcał«sprawę Sawickiej, służby o 6.00 u internauty etc”.

Jaki: Gdzie byli urzędnicy UE, gdy służby wkraczały do siedzib tygodników?

Jaki zaapelował również do szefa RE Donalda Tuska, by odciął się od decyzji KE wobec Polski. „To atak za to, że w naszym kraju nie rządzi już Platforma Obywatelska. Gdzie byli urzędnicy UE, gdy służby wkraczały do siedzib tygodników, czy o 6 rano pukały do internautów nieprzychylnych PO?” – pytał wiceminister