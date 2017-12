CBA w mieszkaniu posła PO. Prokuratura zamierza postawić zarzuty Gawłowskiemu

Nad ranem zachodniopomorscy prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przystąpili do przeszukania mieszkania posła na Sejm RP Stanisława Gawłowskiego. „Ma ono związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL” – podaje Prokuratura Krajowa. Celem jest zabezpieczenie rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie. Śledczy podkreślają, że na podejrzenie przestępstwa wskazuje „obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy, m.in. w postaci dokumentów, zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych” .

Przeszukanie, zlecone przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, jest efektem trwającego od czerwca 2013 roku śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji o co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W toku śledztwa zarzuty usłyszało już 56 osób. Są wśród nich dyrektor i zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, pracownicy jednostek terenowych tego zakładu, kierownicy budów w podmiotach wykonujących na jego rzecz usługi, a także przedsiębiorcy.

„Stanisław Gawłowski nie został na razie zatrzymany ani nie zostały mu przedstawione zarzuty z uwagi na chroniący go immunitet poselski. Nie obejmuje on jednak mieszkania posła. Z uwagi na dobro śledztwa konieczne jest szybkie zabezpieczenie dowodów, a uprzednie wystąpienie z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła mogłoby prowadzić do ich ukrycia i mataczenia w sprawie” – podkreśla Prokuratura Krajowa.

Gawłowski usłyszy pięć zarzutów?

Z ustaleń TVP Info wynika, że prokuratorzy zamierzają postawić politykowi pięć zarzutów. Trzy z nich dotyczą korupcji. Dwa kolejne to ujawnienie tajemnicy państwowej i plagiat pracy doktorskiej. Wśród przedmiotów, które miały trafić do Gawłowskiego w czasach, gdy był wiceministrem, były m.in. dwa zegarki marki Tag Heuer. Jeden z zarzutów dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej wysokości 200 tys. złotych.

Wobec polityka prowadzone jest śledztwo w województwie zachodniopomorskim, a agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego planują przeszukanie także w koszalińskim domu polityka PO. Prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie Gawłowskiemu immunitetu.

Stanisław Gawłowski od czterech kadencji zasiada w Sejmie, a w latach 2007-2015 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. W 2016 roku został p.o. sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej.

TVP Info podaje, że Prokuratura Krajowa skierowała też wniosek o uchylenie immunitetu innemu politykowi PO - senatorowi Maciejowi Grubskiemu. Powodem jest analiza oświadczenia majątkowego parlamentarzysty. Zdaniem CBA Grubski nie wyjaśnił w dostateczny sposób, skąd na jego koncie znalazło się 200 tys. złotych.