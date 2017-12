Dziecko przebite widłami i głowy nabite na płot. Szokujący pomnik stanie u o. Rydzyka?

Autorem projektu jest rzeźbiarz Andrzej Pityński, który od 40 lat żyje i pracuje w Stanach Zjednoczonych. 14-metrowy pomnik został wykonany z brązu pokrytego jasnobrązową platyną. „Monumentalny pomnik Rzeź Wołyńska będzie wymownym symbolem pamięci Narodu Polskiego o zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskiej ludności wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej. Stanie w Polsce, by nigdy Polacy nie zapomnieli o swoich rodakach, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani w latach 1942-1945 tylko dlatego, że byli Polakami i katolikami” – piszą pomysłodawcy.

Pomnik ma składać się z trzech elementów. Centralnym jest orzeł w koronie, na którego rozpostartych skrzydłach zamieszczone zostały nazwy miejscowości, gdzie doszło do mordów na Polakach dokonanych przez UPA. W środku orła wycięty został krzyż, a w powstałej luce umieszczono postać dziecka nabitego na widły. „W symboliczny sposób nawiązują one do ukraińskiego tryzuba, który dla Polaków na Wołyniu oznaczał śmierć” – wyjaśniono zamysł artysty.

U podnóża instalacji znajdują się naturalnej wielkości postaci: ojca, matki z niemowlęciem, chłopca i dziewczynki. Za nimi znajduje się fragment ogrodzenia ze sztachetami, na które wbite są trzy główki dziecięce, a czwarta leży obok płotu na ziemi. Postaci otoczone są przez płomienie, które jednocześnie stanowią podstawę pomnika. "Większość naszych rodaków, którzy zginęli na Kresach, nie ma krzyży na swoich grobach. Nikt nie zapalił na nich znicza, nie odmówił modlitwy, bo ich ciała mordercy z UPA wrzucali do przydrożnych rowów, palili albo grzebali w zbiorowych mogiłach. Mordowali mężczyzn, kobiety i dzieci, stosując najwymyślniejsze tortury. Grabili majątki, równali całe osady i wsie z ziemią, niszcząc wszystkie ślady kultury polskiej" – czytamy w komunikacie stowarzyszenia.

Gdzie stanie pomnik?

O pomniku stało się głośno w lutym tego roku. Wówczas informowaliśmy, że wniosek dotyczący projektu budowy pomnika nie został dopuszczony do głosowania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Władze miasta uznały, że to one powinny podjąć decyzję w tym zakresie i nie przystały ostatecznie na budowę pomnika.

Onet.pl podaje, że monumentem, który w częściach przechowywany jest w Gliwicach, zainteresował się ojciec Tadeusz Rydzyk. Pomnik mógłby stanąć w Porcie Drzewnym w Toruniu, gdzie na należących do redemptorystów terenach powstanie Park Pamięci Narodowej. Ponieważ nie jest to teren publiczny, obiekt może zostać postawiony bez akceptacji rady miasta.