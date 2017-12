Lider KOD: Cham wyrasta na pomniki. Cham dzierży władzę

„Cham wyrasta na pomniki, cham zaczyna być wzorcem patriotyzmu, kultury, myśli. Cham dzierży władzę, a wrogiem chama są »elity«. Otóż konstytucja ma być zmieniona, by »nie była dla elit, tylko dla ludzi«. Bo przecież elity, to nie ludzie, to »układ«, to »łże-elity«, »wykształciuchy«, »lumpeninteligenci«. Bo przecież »lud prosty« wie lepiej. Nie kończył uniwersytetów, nie czytał Gombrowicza, nie wie, co to genotyp, nie wie, jaką liczbę barionową mają mezony, ale wie lepiej” – pisze Krzysztof Łoziński.

Lider KOD twierdzi, że opisywany przez niego „cham” wprawdzie nie posiada wiedzy, ale może „dać w mordę”. Jako osoby pasujące do tej charakterystyki wskazuje „patriotów” i „dorodną młodzież”. Jego zdaniem podobne zachowania mają przyzwolenie przedstawicieli władzy – przytacza w tym kontekście słowa rzecznik PiS Beaty Mazurek i ministra Mariusza Błaszczaka.

Zdaniem Łozińskiego „chamstwo, nieuctwo, głupota wyłażą z kątów od dawna”, a nawet dotarły do rządu. Jako przykład negatywnego trendu wskazuje nie tylko niektórych ministrów, ale też m.in. reklamy uprzedmiotawiające kobiety. „Tak proszę państwa, po upadku miernotyzmu (inaczej kaczyzmu), wielkim problemem będzie usunąć aureolę z mordy chama, usunąć go z pomników, podręczników, telewizorów…” – konstatuje Łoziński. „Wbrew teorii Nieuka Zbawiciela, elity są potrzebne. Społeczeństwo bez elit, to społeczeństwo ślepców i głupców” – podkreśla.