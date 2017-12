Emilewicz zostanie ministrem środowiska? „Pomidor”

Podczas rozmowy z telewizją wPolsce.pl Jadwiga Emilewicz została zapytana o to, czy dostała propozcyję aby w wyniku rekonstrukcji rządu zostać ministrem środowiska lub jakiegokolwiek innego resortu. Została poproszona, aby odpowiedzieć: „tak”, „nie”, albo „pomidor”. – Trzecia odpowiedź będzie najbardziej właściwa – powiedziała polityk.

Na łamach tygodnika „Wprost” już w listopadzie pisaliśmy, że Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju i kandydatka Porozumienia Jarosława Gowina na prezydenta Krakowa, może zastąpić Jana Szyszkę na stanowisku ministra środowiska. Z informacji „Wprost” wynika, że ę kandydaturę, w ramach trwających rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu, forsuje Jarosław Gowin. Sprawa ma związek z prawdopodobną dymisją Anny Streżyńskiej z funkcji ministra cyfryzacji. To stanowisko Streżyńska zawdzięcza Gowinowi. Ostatnio jednak minister cyfryzacji odmówiła wstąpienia w szeregi nowego ugrupowania Gowina. – Odebrał to jako afront i Streżyńska raczej nie może już liczyć na jego wsparcie – mówi nasz rozmówca. Dodaje, że Gowin kalkuluje, że po odejściu Streżyńskiej będzie należało mu się jedno ministerstwo do obsadzenia, i tak pojawiła się kandydatura Emilewicz.