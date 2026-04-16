Morawiecki odetnie się od Kaczyńskiego? Polacy zabrali głos w sondażu

United Surveys przeprowadził sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano Polaków, czy ich zdaniem „w najbliższym czasie Mateusz Morawiecki opuści Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i założy własną partię polityczną?".

Polacy o przyszłości Morawieckiego. Nowy sondaż

34,4 proc. badanych oceniło, że tak. Nieco mniej, bo 32,8 proc. respondentów stwierdziło, że nie dojdzie do założenia nowej partii. Tyle samo (32,8 proc.) osób przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Co ciekawe, największy odsetek osób, które spodziewają się, że były premier założy partię, znalazło się wśród wyborców koalicji rządzącej. To aż 40 proc. badanych. Z kolei wyborcy opozycji są nieco bardziej sceptyczni. 44 proc. ankietowanych uważa, że Morawiecki nie założy swojego ugrupowania politycznego. Zaledwie 28 proc. respondentów twierdzi, że polityk mógłby podjąć takie kroki.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku wśród 1000 dorosłych osób. Wykorzystano metody CATI i CAWI.

Nie partia, ale stowarzyszenie

Zanim pojawiły się wyniki sondażu Mateusz Morawiecki poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską, że powołał nowe stowarzyszenie. – Tak, potwierdzam – Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało założone. Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – poinformował.

Wcześniej zapowiadał, że „chce skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna” .

Natomiast europoseł PiS Michał Dworczyk powiedział Wirtualnej Polsce że „deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wyraziło blisko pięćdziesięcioro parlamentarzystów, ponad czterdziestu samorządowców – prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych” .

Dziennikarz Michał Wróblewski ujawnił w serwisie X listę członków PiS, którzy obecnie mają być członkami stowarzyszenia. Lista może się jeszcze zmienić. Pojawili się na niej m.in.: Ryszard Terlecki, Łukasz Schreiber, Monika Pawłowska, Michał Dworczyk, Łukasz Kmita.

