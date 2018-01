„NYT”: W Polsce nadal zatrudnia się pracowników z Korei Północnej. Mimo obiekcji USA

„New York Times” podkreśla, że przez lata robotnicy z Korei Północnej trafiali do fabryk, stoczni i na budowy w całym kraju. Proceder nie podobał się Stanom Zjednoczonym, które lobbowały w innych krajach za nieprzyjmowaniem obywateli reżimu Kim Dzong Una do pracy. „Ale przedłużająca się obecność tych pracowników w Polsce – sojuszniczym kraju z NATO, znajdującym się w samym sercu UE pokazuje, jak trudne jest pełne wykluczenie Korei Północnej ze światowej gospodarki, nawet w momencie, gdy (Pjongjang – red.) pracuje nad zbudowaniem rakiet nuklearnych zdolnych do uderzenia w Stany Zjednoczone” – konkluduje amerykański dziennik.

Jak przypominają dziennikarze „NYT”, w grudniu Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nakładającą na wszystkie kraje obowiązek wydalenia w ciągu dwóch lat pracowników pochodzących z Korei Północnej. „Polska wysyłała żołnierzy, by walczyli ramię w ramię z Amerykanami w Iraku, ale niezależnie od tego jest jednym z nielicznych krajów, w których nadal gości się północnokoreańskich pracowników mimo obiekcji Waszyngtonu” – wypominają amerykańscy dziennikarze.

Z ustaleń „NYT”, który przywołuje dane z Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w Polsce pracuje obecnie około 450 osób z Korei Północnej, zatrudnionych w co najmniej 19 firmach, m.in. na plantacji pomidorów na południe od Warszawy. Dziennikarze „NYT” dotarli do dwójki Koreańczyków z Północy pracujących w stoczni w Policach i w Człuchowie, gdzie wytwarzane są kontenery.