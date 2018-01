Macierewicz zaproszony do Białego Domu. Podano datę spotkania i tematy rozmów

Według informacji uzyskanych przez portal tvp.info.pl, Antoni Macierewicz otrzymał specjalne zaproszenie do Białego Domu. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej ma spotkać się w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego – generałem Herbertem Raymondem McMasterem. Planowana data spotkania to 17 stycznia. Tematy, które poruszać będą przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, to wzmacnianie wschodniej flanki NATO i metody odstraszania Rosji.

Ostatnia wizyta Antoniego Macierewicza w Stanach Zjednoczonych miała miejsce we wrześniu 2017 roku. Wtedy szef MON spotkał się z sekretarzem obrony USA generałem Jamesem Mattisem. Ministrowie dyskutowali wówczas o niedawnych rosyjskich manewrach Zapad 2017 i konieczności wzmacniania wschodniej flanki NATO w odpowiedzi na ten „niezwykły pokaz agresji”. Antoni Macierewicz ogłosił po spotkaniu podjęcie decyzji o utworzeniu nowej grupy roboczej odpowiedzialnej za synchronizowanie działań polskiej i amerykańskiej armii.