Pozorowali stłuczki, by wyłudzić odszkodowania. 23 osoby w rękach policji

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim zwrócili uwagę na rosnącą ilość kolizji z udziałem tych samych osób. Analiza zdarzeń i konsultacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi pozwoliły im potwierdzić podejrzenia - policjanci wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2013 - 2016 na terenie różnych miast województwa lubuskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że w tym czasie jej członkowie mogli upozorować nawet kilkadziesiąt zdarzeń drogowych. W zależności od okoliczności zgłaszane były fikcyjne zdarzenia lub takie, w których pojazdy były specjalnie uszkadzane, co miało potwierdzać udział w stłuczce.

Policjanci ustalili, że do pozorowania kolizji wykorzystywano pojazdy różnych marek, których wartość oscylowała od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Miało to istotny wpływ na wysokość odszkodowań. Łącznie straty towarzystw ubezpieczeniowych na razie oszacowano na ponad 160 tysięcy złotych.

Zebrany materiał wskazywał na to, że w grupie istniał wyraźny podział ról, każda osoba odpowiadała za realizację innych zadań. Do uszkadzania pojazdów najczęściej dochodziło na posesji mężczyzny podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Tam też prawdopodobnie układano scenariusz zdarzenia, jaki następnie przedstawiany był w ubezpieczalniach. Sprawcami zgłoszonych kolizji najczęściej były osoby wyszukiwane przez tzw. „werbowników”.

W zatrzymaniach osób podejrzanych uczestniczyli także antyterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. U dwóch z zatrzymanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli dwie jednostki broni palnej.

W Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim 1 osoba usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a 11 osobom przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymanym ogłoszono także zarzuty dotyczące oszustw i wyłudzania odszkodowań, dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzut nielegalnego posiadania broni.