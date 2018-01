Atak na pracownika biura PiS. Policja zatrzymała 58-latka

W środę policja z Chrzanowa opublikowała wizerunek mężczyzny, który 9 stycznia o godzinie 13:50 przy ul. 3 Maja w budynku Zarządu Okręgu nr 12 Prawa i Sprawiedliwości, dopuścił się uszkodzenia ciała i gróźb karalnych pod adresem pracownika biura.

O tym, że w Chrzanowie 9 stycznia doszło do ataku na pracownika biura Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości informował „Super Express”. Do budynku wtargnął nieznany mężczyzna i uderzył ręką w twarz pracownika biura. Podczas ataku sprawca miał wykrzykiwać słowa, które mogły nosić znamiona groźby.

58-letni mieszkaniec Władysławowa trafił już do aresztu.

To nie pierwszy atak w biurach Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, w grudniu doszło do próby podpalenia biura poselskiego Beaty Kempy w Sycowie w województwie dolnośląskim. Ktoś wrzucił wówczas do środka pojemnik z łatwopalną substancją.