Bójka w centrum Warszawy. Zginął łańcuch wart 26 tys. złotych

Poszukiwani przez policję za pobicie i rozbój

Z ustaleń policjantów wynika, że około godziny 2.30 na zbiegu ulic Mazowieckiej i Świętokrzyskiej w centrum Warszawy spotkała się przypadkiem grupa ośmiu mężczyzn i trzech kobiet oraz grupa trzech przyjezdnych mężczyzn. Między dwoma mężczyznami z dwóch grup doszło do ostrej wymian zdań. Nagle między kłócącymi się mężczyznami doszło do rękoczynów. Do bójki dołączył się kolejny mężczyzna, który ciosami od tyłu zaatakował pokrzywdzonego, zrywając mu z szyi złoty łańcuch. W wyniku zadanych ciosów pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń twarzy m.in. w postaci złamania kości nosowej.

Prócz sprawcy rozboju policjanci poszukują jeszcze dwóch mężczyzn biorących udział w pobiciu pokrzywdzonego. Jest to mężczyzna mający około 170 cm wzrostu, blondyn ubrany w ciemne jeansy, białą koszule z kołnierzykiem i ciemną zimową kurtkę z kapturem obszytym futrem oraz mężczyzna mający około 180 cm wzrostu, bardzo krótko ostrzyżony, ubrany w ciemne jeansy oraz czarną kurtkę.

Przebieg całego zdarzenia został zarejestrowany przez kamery monitoringu, na których widać sylwetki oraz twarze osób podejrzanych. Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na ich temat proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu w siedzibie jednostki przy ulicy Wilczej 21 w Warszawie. Informacje można przekazać dzwoniąc na numer 22/ 60 391 30 lub 22/ 60 391 59 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl.