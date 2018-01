Dziś 26. Finał WOŚP. Zbiórka „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń od szpitali i koniecznością wymiany sprzęty spowodowaną rozwojem nowoczesnych technik leczenia, Fundacja WOŚP postanowiła, by datki z tegorocznego finału zostały przekazane na rzecz oddziałów neonatologicznych. – Polska neonatologia zmienia się, co widzimy zarówno w opiniach specjalistów, jak i w sygnałach od rodziców najmniejszych pacjentów – komentowała Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP – Oddziały proszą nas często o zastępowanie urządzeń przekazanych kiedyś przez WOŚP, które się wyeksploatowały, sprzętem nowym i nowoczesnym. Ponadto w ostatnim czasie w Polsce rośnie liczba urodzeń. To oczywiście cieszy, ale uwypukla jednocześnie problem coraz częściej zdarzających się przypadków, kiedy na świat przychodzą dzieci, głównie wcześniaki, które od pierwszych chwil życia wymagają intensywnej opieki medycznej (...). Transport dzieci do wyspecjalizowanych ośrodków to ogromne ryzyko, którego wszyscy chcieliby uniknąć. Tym bardziej, że czas oczekiwania na specjalistyczny, neonatologiczny transport często także bywa długi. – dodała.

Gdzie zagra WOŚP?

Centrum Finału WOŚP tradycyjnie będzie mieścić się na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie powstanie wspaniałe orkiestrowe miasteczko ze sceną oraz studiem telewizyjnym. W finałowym koncercie zagrają między innymi: Proletaryat, Mesajah, Jelonek, Nocny Kochanek, Wilki, Coma, Kobranocka, Łąki Łan, Poparzeni Kawą Trzy. W 107 miejscowościach w Polsce oraz za granicą odbędzie się również 12. edycja biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Całodniową transmisję z WOŚP śledzić można na YouTube. Głównym partnerem telewizyjnym jest grupa TVN.

Wolontariusze WOŚP

Jak co roku, na ulicach miejscowości w Polsce i za granicą datki będą zbierać wolontariusze, których pojawi się koło 120 tysięcy. Każdy z nich wyposażony będzie w tekturową skarbonkę udekorowaną charakterystycznym motywem. Wolontariusze mają przy sobie również identyfikatory, na których znajduje się zdjęcie, imię i nazwisko, numer sztabu i wolontariusza oraz hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka Fundacji, a także kod QR.

Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także aukcje charytatywne. Prezentujemy niektóre z nich:

Fotel Andrzeja Wajdy

Specjalnie rzeźbione, wykonane ręcznie, krzesło gdańskie, wręczone Andrzejowi Wajdzie wraz z z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańsk w marcu 2016 roku.



Współprowadzenie Poranka w Radiu ESKA

"Zwycięzcę aukcji zaprosimy do warszawskiej centrali Radia, gdzie przez godzinę, wspólnie z ekipą „Obudź się na Jankesa”, będzie współprowadzić program radiowy na żywo!" - czytamy.



Robert Lewandowski - 2 bilety na mecz Bundesligi!

Dwa bilety jednoosobowe na mecz Bundesligi w Monachium w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018.



Gitara Slasha z Guns N’ Roses od Szymona Chwalisza

"Ta wspaniała gitara miała być prezentem dla Saula Hudsona, znanego szerzej pod pseudonimem Slash, ale kiedy ten dowiedział się o naszej fundacji, postanowił oddać ją na aukcję!" - czytamy.



Komplet wizytowy od Pierwszej Damy

Komplet w kolorze fuksji zaprojektowany przez polską markę Potis i Verso.



Anna Lewandowska - zaproszenie na obóz BY ANN

"Anna Lewandowska przekazuje na nasze aukcje wyjątkowy dar. Jest to zaproszenie dla 1 osoby na letni obóz by Ann , który odbędzie się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo Stara wieś" na przełomie sierpnia i września roku 2018" - pisze WOŚP.



Julia Hartwig Kolekcja 200 płyt winylowych

Kolekcja przekazana na licytację dzięki uprzejmości córki Pani Julii. Bogata kolekcja z gramofonem marki Fonica GWS-122 "Cyryl".



Obraz "Anioły z latawcami" Artura Barcisia

"Jak co roku, tradycyjnie, Pan Artur tworzy przepiękne akryle na płótnie, które osobiście dostarcza nam do Fundacji aby wystawić je na naszych charytatywnych aukcjach WOŚP." - podano.



Paweł Babicki - narty zjazdowe z Pucharu Świata

"Alpejczyk jechał z prędkością około 100 kilometrów na godzinę. Na jednej narcie dojechał do mety".



Suknia ślubna VERY WANG od Anny Starmach

"Suknia ślubna VERY WANG, z limitowanej kolekcji (takich sukienek jest tylko kilka na świecie!), która zakupiona została w butiku Martine Toledano w Nicei".



12 godzin z Mateuszem Gesslerem oraz obraz

"W tym roku na licytację oddaje obraz, który został namalowany przez uczestniczkę programu Drzewo Marzeń oraz 12 godzin spędzonych ze mną. W tym czasie zrobimy zakupy do restauracji, będziemy razem gotować i zjemy razem kolację" - poinformował Gessler.



Zaproszenie na imprezę Ferrari Challenge od UPS



Pościel satynowa z motywem WOŚP



Andrzej Mleczko - Znamy się, gra planszowa

"Gra opatrzona autografem Andrzeja Mleczko i Jurka".



Kamera filmowa 16 mm PENTAFLEX z lat 50.



Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, Pakiet startowy Nr.1



Kolacja z Robertem Więckiewiczem

Kolacja z aktorem została ufundowana przez restaurację „U Kucharzy w Arsenale”.



T.Love okulary koncertowe Muńka Staszczyka



Konstytucja RP z dedykacją Aleksandra Kwaśniewskiego



T.Love winyl z dedykacją Muńka Staszczyka



Weekend na Islandii z Jessicą Mercedes



Polonez z 1997 roku od Filipa Chajzera

"To nie jest łatwa decyzja. To dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, w którą wsadziłem kupę serca i pieniędzy, jednak dalej tylko rzecz. Czas żeby znalazła nowego właściciela" - przyznaje Chajzer.



Buty Jerzego Owsiaka

"Czerwone glany to prezent od szewca z Łodzi, który totalnie mnie zaskoczył prezentując świetnie wykonane glany w stylu Martensa co i do których miałem obiekcje, bo nowe buty, dobrze wiecie jak potrafią zaboleć ale te okazały się fantastyczne, bardzo wygodne, przebiegłem w nich cały 25. Finał, były ze mną na 23. Woodstocku są naprawdę doskonałej jakości, świetnie spasowane i polecam z całego serca" - pisze Owsiak.



Kolacja z Łukaszem Jakóbiakiem



Strój quadowy Rafała Sonika (Dakar)

Kompletny strój quadowy Rafała Sonika oraz kurtka, w której wygrał Rajd Dakar w 2015 roku!



Wakacje w Dominikanie dla dwóch osób od TUI



Partytura do "Penny Dreadful" od A.Korzeniowskiego

"Niezwykła gratka dla fanów muzyki filmowej prosto z Hollywood! Abel Korzeniowski przekazał nam pełną partyturę do serialu >

Pokaz mody z towarzystwie Marcina Cejrowskiego

"Pierwszy rząd, to jedyny rząd, który uznajesz? Zobacz pokaz mody w towarzystwie Marcina Cejrowskiego, redaktora naczelnego Plejada.pl. W programie niezapomniany wieczór z modą w roli głównej oraz wizyta na backstage'u. Termin do uzgodnienia" - podano.



Sylwester Lejdis 2018

"Spędź jedyny taki, sierpniowy wieczór sylwestrowy z bohaterkami kultowej polskiej komedii >>Lejdis<< - Magdaleną Różczką, Edytą Olszówka, Anną Dereszowską i Izą Kuną. Ten wieczór możesz spędzić na małej, kameralnej imprezce albo na wielkim balu. Jedno jest pewne - to będzie impreza Twojego życia" - czytamy w opisie aukcji.



Kolacja ugotowana przez Magdę Gessler i Roberta Biedronia

"Razem z Magdą Gessler MOCNO WSPIERAMY Fundację WOŚP. W tym roku razem ugotujemy dla kogoś z Was! SZOK!" - napisał na Instagramie prezydent Słupska.

