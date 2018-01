Finał WOŚP. Światełko do nieba po raz 26. rozbłysło w całej Polsce

Centrum Finału WOŚP tradycyjnie mieściło się na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie powstało wspaniałe orkiestrowe miasteczko ze sceną oraz studiem telewizyjnym. W finałowym koncercie zagrali między innymi: Proletaryat, Mesajah, Jelonek, Nocny Kochanek, Wilki, Coma, Kobranocka, Łąki Łan, Poparzeni Kawą Trzy. W 107 miejscowościach w Polsce oraz za granicą odbyła się również 12. edycja biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”.

W tym roku celem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Fundacja planuje pozyskać dla nich m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne a także sprzęt diagnostyczny, jak chociażby specjalistyczne aparaty USG czy pulsoksymetry.

– Polska neonatologia zmienia się, co widzimy zarówno w opiniach specjalistów, jak i w sygnałach od rodziców najmniejszych pacjentów – komentowała Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP – Oddziały proszą nas często o zastępowanie urządzeń przekazanych kiedyś przez WOŚP, które się wyeksploatowały, sprzętem nowym i nowoczesnym. Ponadto w ostatnim czasie w Polsce rośnie liczba urodzeń. To oczywiście cieszy, ale uwypukla jednocześnie problem coraz częściej zdarzających się przypadków, kiedy na świat przychodzą dzieci, głównie wcześniaki, które od pierwszych chwil życia wymagają intensywnej opieki medycznej (...). Transport dzieci do wyspecjalizowanych ośrodków to ogromne ryzyko, którego wszyscy chcieliby uniknąć. Tym bardziej, że czas oczekiwania na specjalistyczny, neonatologiczny transport często także bywa długi – dodała.

Jak co roku na ulicach polskich miejscowości ale także za granicą datki zbierali wolontariusze, których było około 120 tysięcy. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także aukcje charytatywne. Prezentujemy niektóre z nich: