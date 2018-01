Pawłowicz do kardynała Nycza: Proszę nie stosować wobec Polaków moralnej przemocy i nie agitować proislamsko

Kardynał Nycz odprawił w niedzielę mszę świętą według specjalnego formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców. Podczas homilii duchowny przypomniał słowa papieża Franciszka, który tłumaczył, że „spotkanie z migrantem jest dla każdego chrześcijanina okazją do spotkania z Chrystusem, co jasno wynika z istoty Ewangelii” .

Słowa kardynała nie przekonały jednak Krystyny Pawłowicz, która wystosowała do duchownego specjalny list. „Księże Kardynale, proszę się nie gniewać, ale na żądanie naszych Wyborców i w swoim imieniu to powiem: Proszę nie stosować wobec Polaków uporczywej moralnej przemocy przy użyciu takiej interpretacji zasad naszej wiary, byśmy wbrew jasnemu nakazowi obrony Krzyża, wbrew naszej instynktownej niezgodzie i uzasadnionemu strachowi o nasze życie i bezpieczeństwo – sprowadzali do chrześcijańskiego kraju broniącego się właśnie przed lewacką agresją kulturową – migrantów i uchodźców z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu i „integrowali się” z nimi, skoro pierwszym religijnym celem tych „gości” jest nawracanie innowierców na islam, często przez zastraszanie i terror” – napisała posłanka PiS. „Proszę nas, Księże Kardynale, proislamsko nie agitować i nie zawstydzać „nieprzyjmowaniem uchodźców”, czytaj: Chrystusa” – dodała.

W dalszej części listu parlamentarzystki możemy przeczytać, że „Polacy są tym narodem, który ofiarom różnych wojen, proporcjonalnie do swych możliwości pomaga najwięcej” . „Dziś bronimy Polskę przed naporem bezbożnych nurtów lewackich i będziemy bronić przed antychrześcijańską agresją islamu, która teraz dokonuje się w Europie, i którą wszyscy przecież ze zgrozą obserwujemy ” – podsumowała swój list Pawłowicz.

Co Episkopat mówi o uchodźcach?

– W podejmowaniu kwestii uchodźców ubiegających się o azyl najważniejszym punktem odniesienia nie może być interes państwa czy bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki podczas konferencji prasowej po Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. – Każdy by chciał żyć w bezpieczeństwie, tylko tyle, że nasza postawa niewiele ma wtedy wspólnego z chrześcijaństwem. Egoizm osobisty, czyli troska o zachowanie własnego bezpieczeństwa, przeważa nad altruizmem, czyli nad tą postawą, która powinna jednak być ukierunkowana na pomoc innym osobom – tłumaczył duchowny.