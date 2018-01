Kulisy wyroku w sprawie Wellman-Piekara. Adwokat dziennikarki tłumaczy, co postanowił sąd

GIS: Mleko dla dzieci wycofane ze sprzedaży. Może być skażone...

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży 13 partii mleka Babydream. Pochodziły one z fabryki w Craon we Francji, w której wykryto wcześniej produkty zakażone salmonellą. Zakład należy do firmy Lactalis.