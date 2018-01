Volvo Polska dostarczy 12 autobusów hybrydowych do Krakowa

"Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie rozstrzygnęło przetarg na dostawę nowych autobusów miejskich. W części dotyczącej pojazdów hybrydowych (przetarg obejmował też autobusy spalinowe – o napędzie diesla) została wybrana oferta Volvo Polska – firma dostarczy 12 tego typu pojazdów" – czytamy w komunikacie.

– Czystość powietrza, a także obniżenie poziomu hałasu to kwestie, które coraz częściej są brane pod uwagę przy projektowaniu systemów komunikacji miejskiej. W Krakowie problem jest szczególnie istotny ze względu na silne zanieczyszczenie powietrza. Dlatego cieszymy się, że będziemy mogli dostarczyć autobusy hybrydowe Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu, a mieszkańcy Krakowa już za kilka miesięcy zaczną jeździć nowoczesnymi i ekologicznymi autobusami. Napęd hybrydowy bardzo dobrze sprawdza się w ruchu miejskim – dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego podczas zatrzymania i przy niedużych prędkościach, emituje mniej zanieczyszczeń, zużywa mniej paliwa, jest cichy, a co za tym idzie – dużo bardziej przyjazny dla środowiska, niż tradycyjne autobusy napędzane silnikami diesla. Jego eksploatacja jest też tańsza – powiedziała dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie Małgorzata Durda, cytowana w materiale.

Autobusy zasilane energią elektryczną

Przegubowe miejskie autobusy hybrydowe Volvo 7900 Hybrid są zasilane energią elektryczną podczas postojów na przystankach i podczas ruszania. Po osiągnięciu prędkości 15-20 km/h przełączają się na zasilanie silnikiem diesla. Są wyposażone w baterie, silnik elektryczny i mały silnik diesla. Baterie ładują się podczas hamowania, a autobus nie wymaga dodatkowej infrastruktury do ładowania. Autobusy tego typu zużywają od 30 do 40 proc. mniej paliwa i emitują od 40 do 50 proc. mniej spalin w porównaniu z analogicznymi autobusami z napędem diesla. Są też bardzo ciche, a ich wnętrze i wyposażenie może być konfigurowane w zależności od potrzeb zamawiającego.

"Autobusy hybrydowe Volvo trafią do Krakowa w terminie siedmiu miesięcy od daty podpisania umowy – bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo, gdzie produkowane są seryjnie od 2010 r. W Polsce autobusy hybrydowe Volvo jeżdżą we Wrocławiu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach i Warszawie, a w ostatnich miesiącach największą jak dotąd flotę 35 autobusów odebrał PKM Sosnowiec. W sumie Volvo sprzedało do tej pory ponad 2 tys. hybryd operatorom transportu publicznego w ponad dwudziestu krajach" – podsumowano.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70. Na początku lat 90. Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.