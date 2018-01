Radio ZET: Jest decyzja posła Gawłowskiego ws. immunitetu

O sprawie poinformował za pośrednictwem Twittera dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. „W poniedziałek poseł PO Stanisław Gawłowski zrzeknie się chroniącego do immunitetu. Gawłowski oświadczenie o zgodzie na poddanie się odpowiedzialności karnej wyśle Marszałkowi Sejmu pocztą. Prokuratura chce mu postawić pięć zarzutów, w tym trzy dotyczące korupcji” – napisał.

Przypomnijmy, w czwartek 21 grudnia funkcjonariusze CBA przeszukali warszawskie mieszkanie posła Gawłowskiego. Czynności miały związek z podejrzeniem o przyjęcie łapówek o łącznej wartości co najmniej 200 tysięcy złotych. Jest to efekt trwającego od 2013 roku śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej i celem działań służb było zabezpieczenie dokumentów oraz przedmiotów, które mogą stanowić dowód w postępowaniu. Stanisław Gawłowski w latach 2007-2015 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Wspomniana afera melioracyjna dotyczyła nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych.

