Mann szczerze o pracy w radiowej Trójce: Odbyłem rozmowy dyscyplinujące

– To trudna sytuacja. Wciąż w tej Trójce występuję i byłoby nie w porządku, gdybym wygłosił krytykę. Ale mogę powiedzieć, jak reagują starzy słuchacze. Oni – zresztą ja też – są niezadowoleni ze zwiększonej ilości materiałów polityczno-propagandowych – powiedział Mann dodając, że „Trójka była jednak pomyślana kiedyś jako radio proponujące wyższej klasy rozrywkę, wyższej klasy słowo” . – Przez lata udało się to uchronić, ale nagle weszła propaganda "dobrej zmiany" i wystarczy popatrzeć na słuchalność – tłumaczył.

Mann przyznał, że on również odbywał rozmowy dyscyplinujące, ale nie „odnosiły żadnego skutku” . – Zarządowi Trójki nie podobało się między innymi to, że w audycji gościnnie pojawia się Piotr Bukartyk, zwolniony z radia za zbyt otwartą krytykę władzy. Teraz Bukartyk śpiewa więc jako gość, a nie etatowy pracownik rozgłośni – wyjaśnił dziennikarz. – Parę rozmów musiałem odbyć, ale kończyły się niczym. Nikt mnie nie przekona, żebym nagle zaczął chwalić to, co mi się nie podoba, a ganić to, co mi się podoba, tym bardziej że jestem starym dziadem. (...) A rozmowy były takie nie wprost, bo ci, którzy by chcieli coś uzyskać, wiedzą, że nie bardzo mogą mnie do czegoś zmusić albo czegoś zakazać, tym bardziej że prezes Sobala wciąż mówi o wolności słowa – dodał Mann.

– Więc jeżeli ona jest, to nie można mi zamknąć ust. Raz usiłowano mi wmówić, że kalam własne gniazdo – ale nie bardzo to wyszło, bo ostrożnie wypowiadam się na temat mojej stacji. Próbowano mnie też namówić, żebym skorygował pewne wybory, ponieważ one obniżają wartość mojej audycji – zaznaczył dziennikarz nawiązując do występów Piotra Bukartyka.

„Oni zostali w pewnym sensie przekupieni przez tę władzę i nie zdają sobie z tego sprawy”