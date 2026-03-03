Władze Izraela zdecydowały. Rozpoczęła się operacja wojskowa w sąsiednim kraju

Minister obrony potwierdził w oświadczeniu, że zarówno on, jak i premier Benjamin Netanjahu wyrazili zgodę, by izraelskie siły zbrojne (IDF – Israel Defense Forces) ruszyły naprzód i przejęły kontrolę nad dodatkowymi pozycjami strategicznym w Libanie. To wszystko, by „zapobiec atakom na izraelskie społeczności przygraniczne” – wskazał Izrael Katz.

Agence France-Presse zwróciła się do władz Bejrutu o komentarz w sprawie. Liban „w odpowiedzi na eskalację działań” postanowił we wtorek (3 marca) zawrócić żołnierzy z kilku utworzonych pozycji granicznych. Członkowie armii „w liczbie od ośmiu do dziewięciu w każdym punkcie zostali przeniesieni do swoich baz ze względu na zagrożenie dla ich bezpieczeństwa” – podało wojsko.

Izraelskie siły zbrojne zlikwidowały dwóch wysokich rangą bojowników

Agencja prasowa przypomniała, że Hezbollah (szyicka organizacja, uznawana przez m.in. Jerozolimę czy Waszyngton za terrorystyczną) został wciągnięty do wojny w poniedziałek (2 marca), gdy zdecydował się na pierwszy atak rakietowy na Izrael. Członkowie grupy, której liderem jest Naim Kassem, oświadczyli, że chcą zemścić się za zabicie najwyższego przywódcy islamskiej republiki – ajatollaha Ali'ego Chamenei'ego.

W odpowiedzi Jerozolima przeprowadziła naloty na szeroką skalę na Liban. W trakcie operacji wojskowej w Bejrucie śmierć poniósł szef służb wywiadowczych Hezbollahu – Hussein Moukalled. Dzisiaj zaś Izrael poinformował o zabiciu wysokiego rangą bojownika – Reza Khazai. Miał on być „odpowiedzialny za nadzorowanie gromadzenia broni przez organizację w imieniu elitarnej, irańskiej jednostki Quds Force” – podała AFP.

Jerozolima zapewniała, że nie zamierza przeprowadzać pełnoskalowej inwazji lądowej na Liban. Wojsko oświadczyło, że sięgnie jednak po wszystkie możliwe środki, aby powstrzymać ostrzał rakietowy ze strony Hezbollahu.

