Tak wygląda apartament w górach po pobycie turystów. „Wybita szyba, dziury w panelach, pasta na ścianach...”

Zdewastowany apartament w górach po pobycie turystów

W ostatnich dniach pisaliśmy o problemach, jakie właściciele niektórych pensjonatów w górach mają z przyjmowaniem krytyki pod adresem ich obiektów. Po aferze Willa Karpatia (internauta zamieścił wymianę zdań pomiędzy swoją ciotką i pracownikiem ośrodka, który wyzywał kobietę od zapijaczonych fanek disco-polo, która targowała się o cenę jak ostatni żebrak i zaczepiała obcych mężczyzn), internauci wpadli na trop ośrodka z Karpacza, którego właściciel również nie może się pochwalić dobrą komunikacją z klientami w internecie. Właściciel Gościńca negatywnie reaguje na każde słowa krytyki pod adresem jego pensjonatu. Często zdarza mu się również obrażać klientów. Mężczyzna tłumaczy, że noclegi w Gościńcu są bardzo tanie, dlatego standard oferowanych przez ośrodek usług również nie jest wysoki.

Nie wiemy jak zachowywali się turyści w tych ośrodkach, natomiast relacja właściciela apartamentów w Zakopanem pokazuje, że w wielu przypadkach turyści nie potrafią się zachować na urlopie, a kulturę osobistą zostawili w swoich domach. Gerard Wolski udostępnił na Facebooku fotografie, które pokazują, jak wygląda apartament po sześciu dniach pobytu czteroosobowej grupy młodzieży z Warszawy.