Michał Kamiński dołączył do klubu parlamentarnego PSL

– Dzisiaj pokazaliśmy PiS-owi że twardą ale uczciwą grą parlamentarną można wygrywać z nimi potyczki. Najpierw będziemy z nimi wygrywać potyczki, a później wygramy całą wojnę – mówił Michał Kamiński. Zaznaczył, że dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważne było, żeby zlikwidować PSL w przededniu wyborów samorządowych. – W 15 na 16 województw PSL rządzi z Platformą. To oznacza że nie rządzi tam PiS. W 100 powiatach PSL rządzi z PO. To oznacza że nie rządzi tam PiS. Atak PSL przed wyborami samorządowymi służył PiS-owi do tego by jak najwięcej polski lokalnej znalazło się w rękach małych Kaczyńskich i Misiewiczów, a likwidacja PSL w parlamencie miała służyć PiS-owi do tego by mieć jeszcze więcej przestrzeni w polskim Sejmie, by nie było jednego dodatkowego głosu dla opozycji w konwencie, by był jeden klub mniej – mówił Kamiński.

Jak mówił Kamiński, "lada moment" powstanie klub federacyjny PSL i UED. – Myśmy także dogadali się że złożymy w sensie symbolicznym pierwszą wspólną inicjatywę ustawodawczą i mam nadzieję że akurat ona znajdzie poparcie całego Sejmu. Będziemy chcieli znowelizować Kodeks karny tak by wprowadzić dodatkowe kary za kult Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i Włodzimierza Lenina – zapowiedział Kamiński.