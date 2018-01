PSL uratuje klub parlamentarny. Do Ludowców dołączy Michał Kamiński

Poseł PSL Mieczysław Baszko przechodzi do Porozumienia. Polityk poinformował o swojej decyzji w Białymstoku, podczas wspólnej konferencji prasowej z liderem ugrupowania Jarosławem Gowinem. – Informuję, że dzisiaj złożyłem deklarację o przystąpieniu do partii Porozumienie Jarosława Gowina i jestem jej członkiem – potwierdził poseł Mieczysław Baszko. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że bardzo cieszy się z tej deklaracji, ponieważ jego zdaniem poseł Baszko jest jednym z najbardziej popularnych na Podlasiu polityków.

Odejście polityka oznacza, że PSL straci klub poselski, ponieważ zgodnie z prawem musi w nim zasiadać co najmniej 15 parlamentarzystów. Z pomocą Ludowcom przyszła Unia Europejskich Demokratów. Z nieoficjalnych informacji portalu Onet.pl wynika, że do PSL dołączy co najmniej jeden poseł UED. Swoją gotowość do podjęcia takiego kroku zapowiedział Michał Kamiński. Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku najbliższych dni.

Jednocześnie w rozmowie z portalem posłanka Genowefa Tokarska zaprzeczyła, jakoby miała odejść z PSL. - - Nigdzie się nie wybieram. W tym roku obchodzę 47. rocznicę wstąpienia do ludowców. Te wartości są mi bliskie, ponieważ jest to już rodzinna tradycja. Zdrada nie wchodzi w rachubę pod żadnymi warunkami. Nie było żadnych rozmów - zaznaczyła posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego.