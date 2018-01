Zatrzymano kolejnych uczestników imprezy neonazistów. Jeden z nich miał broń palną

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie przeprowadzenia przeszukań u uczestników imprezy zorganizowanej na Śląsku przez środowiska neonazistowskie. Postępowanie trwało do wczoraj i zatrzymano kolejne dwie osoby. W ich domach odnaleziono nazistowskie mundury, flagi, naszywki oraz publikacje, co więcej jeden z nich posiadał broń i amunicję bez zezwolenia. W sprawie dokonano już w sumie pięciu zatrzymań. Dodatkowe dowody przeciwko uczestnikom imprezy prokuratura spodziewa się znaleźć podczas przeszukiwania pamięci komputerów oraz telefonów komórkowych zatrzymanych.

Schwytane osoby mają usłyszeć zarzuty propagowania ideologii totalitarnej, ponadto jedna z nich zostanie oskarżona o bezprawne posiadanie broni palnej. Na polecenie Ziobry prokuratura od poniedziałku analizuje też kwestię delegalizacji stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”, z którym byli powiązani uczestnicy spotkania. Badana jest obecnie faktyczna działalność stowarzyszenia i zaangażowanych w nie osób, a nie wyłącznie jego statut. Śledczym chodzi o ustalenie czy organizacja odwołuje się w swoich działaniach do nazizmu i innych totalitarnych ideologii.

20 stycznia wyemitowano reportaż dziennikarzy „Superwizjera” TVN, którzy zdołali przedostać się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Pokazali szokujące nagrania z ukrytych kamer. Byli m.in. na 128. urodzinach Adolfa Hitlera oraz na festiwalu, gdzie wznoszono okrzyki „Sieg Heil”. W programie ujawniono kulisy działania stowarzyszenia Duma i Solidarność, które reprezentuje m.in. Jacek Lanuszny. To on w listopadzie 2017 r. prowadził demonstrację w Katowicach, podczas której działacze Ruchu Narodowego wieszali na szubienicach portrety polskich parlamentarzystów.

W poniedziałek Polskie Radio podało, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego oraz posiadania przedmiotów o takiej symbolice przez organizację Duma i Nowoczesność. 23 stycznia agenci ABW dokonali zatrzymania trzech osób w związku ze śledztwem dotyczącym publicznego propagowania nazizmu. Podejrzanym grozi do 2 lat więzienia.

