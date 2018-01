Wycofano lek dla pacjentów z przerzutami nowotworowymi

W informacji opublikowanej na stronie GIF poinformowano o wycofaniu dwóch serii leku Fayton 4 mg/5 ml w formie koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (1 fiolka 5 ml). Chodzi o serię: PQ0776, z datą ważności do kwietnia 2020 r. oraz serię: PP1440, z datą ważności do sierpnia 2019 r. Podmiot odpowiedzialny, to Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Decyzji GIF nadano „rygor natychmiastowej wykonalności”.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu ww. serii produktu leczniczego Fayton, w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych.

Lek Fayton stosuje się w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości, w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów oraz, gdy jego stężenie jest zbyt wysokie z powodu obecności nowotworu.

Poniżej link do decyzji opublikowanej na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.