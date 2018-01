Beata Szydło: Jesteśmy zdumieni reakcją Izraela

Szydło przekonywała, że w obecnej sytuacji potrzebny jest dialog, aby wyjść z tego kryzysu. – Mam nadzieję, że do porozumienia dojdzie, że ta sytuacja zostanie wyjaśniona – mówiła. W jej ocenie, na podstawie znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, "ci, którzy szukają prawdy, absolutnie nie będą podlegali żadnym karom". – Ta ustawa wreszcie kończy z tym, że można bezprawnie kłamać na temat tego, że były »polskie obozy śmierci«, to jest nieprawda. Obozy koncentracyjne zbudowali Niemcy, to Niemcy byli oprawcami, a Polacy, tak jak Żydzi, byli ofiarami. Musimy o tej prawdzie głośno mówić. Jesteśmy suwerennym państwem, mamy prawo do podejmowania takich ustaw – przekonywała.

Według wicepremier, cały czas toczą się prace, dyskusje i powstają projekty, które pokazywać mają prawdę historyczną. – Ich jest za mało. Również uważam że musimy jako państwo, ale też jako obywatele wzmocnić tę narrację, mówienie prawdy – uważa Szydło. – Musimy połączyć siły i zbudować prawdziwą narrację o Polsce, dlatego że dzisiaj to właśnie to jest potrzebne, ta prawda, mówienie o faktach, pokazywanie czarno na białym jaka była prawda i my niczego nie oczekujemy od innych państw, tylko uznania prawdy – podkreśliła.