Incydent w sądzie z udziałem posła Sanockiego. „Byłem oburzony”

Do zdarzenia doszło we wtorek 30 stycznia. Daniel Kliś rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu przekazał, że w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich doszło do "incydentu z udziałem posła Janusza Sanockiego". – Zerwał, dokonał zniszczenia plakatu, który został zawieszony na korytarzu tego sądu. Na tym plakacie był zamieszczony fragment uchwały zgromadzenia sędziów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie – poinformował.

Poseł Janusz Sanocki przyznaje się do tego, że zerwał plakat i wyjaśnia, co miało na celu jego zachowanie. – Byłem oburzony, że w sądzie sędziowie, którzy powinni zachować bezstronność, którym nie wolno należeć do partii politycznych, nie wolno uprawiać agitacji, nagle się angażują w agitację wzywając obywateli do protestowania przeciwko działaniom legalnych władz Rzeczpospolitej, które zdaniem sędziów, podważają fundamenty demokratycznego państwa – mówi.

Sanocki zamierza też zabrać plakat na posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości. Chce również złożyć skargę na prezesa strzeleckiej rejonówki do Sądu Okręgowego i prokuratury. Z kolei prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich będzie analizował teraz zapis monitoringu i podejmie na tej podstawie decyzję, w jaki sposób zareagować na incydent.