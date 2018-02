Nowoczesna składa skargę na TVP do KRRiT ws. komentarzy i wypowiedzi antysemickich

– Wszyscy chcemy, żeby krzywdzące dla naszego kraju określenie „polskie obozy” zostało wyeliminowane z debaty publicznej. Jednak działania obecnego rządu doprowadziły do tego, że to niesprawiedliwe określenie pojawiło się we wszystkich światowych mediach – mówiła w Sejmie przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. – Zgłaszamy wniosek do KRRiT o ukaranie Telewizji Publicznej, m.in. za liczne treści, które noszą znamiona właśnie antysemickie – dodała.

„Publikowane w TVP komentarze nosiły znamiona naruszenia art. 257 kodeksu karnego, który wprowadza kary za publicznej znieważanie grupy z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej i wyznaniowej” – wyjaśniła Gasiuk-Pihowicz.

Posłanka zapewniła, że Nowoczesna będzie zgłaszać prokuraturze „każdy przejaw mowy nienawiści, zwłaszcza tej o charakterze rasistowskim czy antysemickim”. – Od kilkunastu dni przez Polskę przetacza się niespotykana fala mowy nienawiści o charakterze antysemickim. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu to polityka PiS i ciche przyzwolenie na zachowania ksenofobiczne doprowadziły do tej eksplozji mowy nienawiści – podkreśliła przedstawicielka ugrupowania. Na tym jednak nie koniec, bowiem Nowoczesna uruchomiła również specjalny adres mailowy „dobreimiepolski@nowoczesna.org”, na który można zgłaszać przykłady mowy nienawiści, „szczególnie te o charakterze antysemickim”.