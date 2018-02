Kobieta z Małopolski jak MacGyver. Zadziwiła policjantów

Policjanci pełniący wtorkowy dyżur na trasie Oświęcim-Zator zauważyli samochód z uszkodzonymi drzwiami od strony kierowcy. Drzwi były zabezpieczone przyklejoną do karoserii taśmą. Funkcjonariusze pojechali za autem, dając kierującej sygnał do zatrzymania się. Po zjechaniu na pobocze kobieta próbowała uchylić szybę od strony kierowcy. Nie udało jej się to, więc wyszła z auta drzwiami...od strony pasażera.

Okazało się, że toyotą kierowała 37-letnia mieszkanka powiatu chrzanowskiego. Policjanci próbowali wytłumaczyć kobiecie, że tak uszkodzonym samochodem nie może jeździć. Ta z kolei wyjaśniła, że auto z wgniecionymi drzwiami kupiła kilka dni wcześniej i nie wiedziała, że w świetle prawa nie powinna wyjeżdżać nim na drogę.

Kobieta otrzymała mandat, a jej auto zostało odholowane. W komunikacie małopolska policja przypomniała, że szarej taśmy technicznej używał bohater serialu przygodowego „MacGyver”. Funkcjonariusze poinformowali ponadto, że zatrzymany samochód nie miał ważnych badań technicznych.

