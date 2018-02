Unikatowe materiały z Nanga Parbat. Filmy z wyprawy Revol i Mackiewicza ujrzały światło dzienne

Jeden z fragmentów pochodzi z 25 stycznia z godziny 17:15. Według relacji Revol, 45. minut później ona i Mackiewicz mieli stanąć na szczycie Nanga Parbat. Samo nagranie zostało wykonane przez himalaistkę poniżej 90 metrów od wierzchołka Nagiej Góry w czasie, gdy Francuzka czekała, aż Mackiewicz do niej dojdzie. W jednym z francuskich tygodników opublikowano z kolei zdjęcia pochodzące z aparatu Revol, w tym jej selfie.

Specjalny program poświęcony akcji ratunkowej na szczycie Nanga Parbat, został wyemitowany wieczorem w czwartek 8 lutego i jest już dostępny w internecie. W materiale wykorzystano nagrania pochodzące z prywatnych zbiorów Elisabeth Revol. W niektórych fragmentach filmów poza Revol widoczny jest także jej towarzysz. W programie wypowiadają się także Denis Urubko i Adam Bielecki, którzy uratowali francuską himalaistkę.

Akcja ratownicza na Nanga Parbat

W komentarzu do nagrania wykonanego tuż przed atakiem na szczyt, Elisabeth Revol relacjonuje, że po zbliżeniu się do niej Mackiewicz miał powiedzieć, że nie widzi jej lampy. „Nie widzę Cię wyraźnie” – miały brzmieć słowa Polaka. – Wtedy zrozumiałam, że zagrożenie jest realne, ponieważ jeśli nie widział niczego... – opowiada Revol, podkreślając, że wspinaczka odbywała się na trudnym terenie. Tuż po wejściu na wierzchołek, himalaiści rozpoczęli pospieszne schodzenie, o czym Francuzka opowiadała w swoim pierwszym wywiadzie dla AFP. O godzinie 23:10 kobieta wysłała pierwszą wiadomość z prośbą o zorganizowanie pomocy do swojego przyjaciela i wspinaczkowego partnera Ludovica Giambiasiego.

Przypomnijmy, że w środę odbyła się konferencja prasowa, na której Elisabeth Revol odpowiadała na pytania części francuskich mediów. „Le Point” relacjonuje słowa himalaistki, z których wynika, że Mackiewicz miał problemy zdrowotne jeszcze przed atakiem na szczyt. – Kilkakrotnie pytałam go, czy jest pewien, że to nie choroba górska. Odpowiadał: Nie, myślę, że to bakteria, przejdzie – mówiła Revol. Mackiewicz cierpiał na dolegliwości przewodu pokarmowego, które objawiały się m.in. nudnościami. Mimo tego, po zażyciu antybiotyków, postanowił wejść na szczyt.

Elisabeth Revol. Francuska himalaistka, towarzyszka Tomasza Mackiewicza

Gdy himalaiści zorientowali się, że stan Mackiewicza po zdobyciu szczytu zaczął się gwałtownie pogarszać – wystąpiła ślepota śnieżna, a na jego ustach zaczęła się pojawiać krwawa piana, Revol usiłowała wstrzyknąć mu deksametazon, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Z jej relacji wynika, że igła nie przebiła się przez bieliznę termiczną i uległa złamaniu. Mackiewicz przyjął lek w tabletkach, co wegług słów Revol postawiło go na nogi na tyle, że możliwe było zejście trochę niżej. – Potem wziął inne leki niwelujące wyczerpanie, których nie znałam. To go ożywiło, ale nie na tyle, by dał radę dalej iść – relacjonowała Francuzka.

Kolejną decyzją Polaka i Francuzki – według jej relacji – było znalezienie zagłębienia, które dawałoby ochronę przed wiatrem. Nie byli bowiem w stanie zejść razem do obozu. – Powiedziano mi: jeśli zejdziesz do 6 tys. metrów, stamtąd cię zabierzemy, a Tomka odbierzemy (helikopterem – przyp. AFP) z wysokości 7200 m n.p.m. – relacjonowała Revol w rozmowie z AFP. Podczas jej późniejszej konferencji prasowej z ust Ludovica Giambasiego padły oskarżenia pod adresem Pakistańczyków, którzy zwlekali z akcją ratunkową do czasu otrzymania gwarancji finansowych.

