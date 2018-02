Wrocław z tytułem European Best Destination 2018! Okazał się lepszy niż Paryż czy Mediolan

Jedyny reprezentant Polski w tegorocznej edycji konkursu otrzymał głosy ze 146 krajów. – Jestem niezwykle dumny. Chcę serdecznie podziękować wszystkim wrocławianom oraz kochającym to miasto turystom za każdy oddany głos. Zwycięstwo w tak prestiżowym konkursie świadczy o tym, że Wrocław już jest wśród najatrakcyjniejszych kierunków turystycznych na mapie Europy – komentował zwycięstwo prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

W czym Wrocław jest lepszy od Paryża

Nagroda przyznawana jest corocznie. W rywalizacji bierze udział 20 miast. – Wrocław zmierzył się z tak popularnymi kierunkami turystycznymi jak między innymi Paryż, Mediolan czy Ateny. Kapituła konkursu uznała Wrocław za miasto z dużym potencjałem, które w ciągu ostatnich lat mocno postawiło na swój rozwój – podkreśliła Wioletta Samborska, Dyrektorka Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Organizacja dużych przedsięwzięć, jak Europejska Stolica Kultury 2016 czy World Games 2017, udowodniła, że Wrocław jest gotowy na więcej. Rocznie stolicę Dolnego Śląska odwiedza między 4 a 5 milionów turystów, co również nie jest bez znaczenia. Otrzymanie tytułu European Best Destination 2018 z pewnością wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie Wrocławiem. To z kolei przełoży się na wpływy branży hotelarskiej i gastronomicznej w mieście – dodała Samborska.

Przybędzie turystów?

W poprzednich latach konkurs ten wygrywały m.in. Porto, Bordeaux, Lizbona i Kopenhaga. Za każdym razem wiązało się to z większym zainteresowaniem międzynarodowych mediów, a co za tym również idzie zwiększeniem ruchu turystycznego.European Best Destination jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Brukseli, która zajmuje się promocją kultury i turystyki w Europie. Dzięki swojej stronie internetowej, mediom społecznościowym, szerokiej współpracy z wieloma biurami turystycznymi oraz zainteresowaniu samym konkursem ze strony największych światowych mediów już sama nominacja to wielka nobilitacja.