Rozbito gang handlarzy narkotykami. Wśród zatrzymanych jest lider pseudokibiców

Galeria:

Rozbito grupę zajmującą się handlem narkotykami

Akcji zatrzymania dokonali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z wydziałów do spraw Przestępczości Pseudokibiców, wspólnie z członkami grup do spraw Przestępczości Narkotykowej oraz Wydziału Kryminalnego. Byli wspierani przez policjantów Wydziałów Kryminalnego i Dochodzeniowo – Śledczego wrocławskiej komendy miejskiej.

Członków gangu zatrzymano w kilku miejscach na terenie Wrocławia. Wśród nich jest jeden z liderów bojówki pseudokibiców działających na terenie miasta. Pozostali członkowie również byli członkami grup kibolskich.

Podczas zatrzymania policjanci znaleźli blisko dwa kilogramy marihuany, amfetaminy, haszyszu oraz MDMA. Wartość zabezpieczonych substancji to blisko 75 tysięcy złotych. Ponadto, zabezpieczono 120 tysięcy złotych gotówki w walucie polskiej i zagranicznej, pochodzącej z handlu środkami odurzającymi, a także wagi do porcjowania narkotyków.

Sprawą zajmuje się prokuratura Okręgowa we Wrocławiu i postawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, handlu środkami odurzającymi oraz prania pieniędzy pochodzących z narkotyków. Jak wynika z zebranego materiału, tylko w 2017 roku grupa wprowadziła do obrotu, głównie w środowisku pseudokibiców, ponad 22 kilogramy środków odurzających.

Wobec pięciu z podejrzanych, na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia.

Czytaj także:

Przewoził w bagażniku pół tony narkotyków. Mógłby nimi zabić miliony ludzi