Rosjanie przygotowują zamachy w Europie? „Zauważamy wzmożenie aktywności”

Tajne zamachy bombowe, podpalenia i zniszczenia infrastruktury na terytorium Europy, bezpośrednio i za pośrednictwem pełnomocników. Według "Financial Times" przed takimi działaniami Rosji niektóre agencje wywiadowcze europejskich krajów ostrzegły swoje rządy. Jak zauważa RMF FM, brytyjski dziennik powołuje się na doniesienia służb wywiadu trzech europejskich krajów. Dziennikarze przypominają, że już w ubiegłym miesiącu Thomas Haldenwang, szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego, mówił o tym, że "ryzyko kontrolowanych przez państwo aktów sabotażu znacznie wzrosło".

Taka wypowiedź szefa niemieckiego wywiadu padła kilka dni po aresztowaniu dwóch obywateli Niemiec i Rosji, którzy podejrzewani są o przygotowywanie na zlecenie Kremla ataku na obiekty wojskowe i logistyczne w Niemczech. Również w Wielkiej Brytanii dwaj mężczyźni, którzy podpalili magazyny z przesyłkami z pomocą dla Ukrainy, zostali oskarżeni o współpracę z rosyjskimi władzami. Szwedzi badają przypadki seryjnych wykolejeń pociągów, zaś w Estonii służby stwierdziły, że ataku na samochód ministra spraw wewnętrznych mogli dokonać agenci rosyjskiego wywiadu.

Wzmożenie rosyjskiej aktywności w Europie

– Oczywistym wnioskiem jest to, że zauważamy wzmożenie rosyjskiej aktywności – powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Keir Gilesz think tanku Chatham House. – Nie można stwierdzić, czy jest to odzwierciedleniem faktu, że Rosjanie przeznaczają na to więcej środków; czy zachowują się bardziej niechlujnie i dają się złapać; czy też zachodni kontrwywiad po prostu stał się lepszy w wykrywaniu i powstrzymywaniu aktów sabotażu – dodał.

Dziennikarze rozmawiali także z jednym z "wyższych rangą urzędników rządu europejskiego", który stwierdził, że informacje o zakrojonych na dużą skalę, koordynowanych, jasnych i "przekonujących rosyjskich działaniach" są przekazywane przez służby bezpieczeństwa NATO. – Nadszedł czas, aby podnieść świadomość i skupić się na zagrożeniu rosyjską przemocą na europejskiej ziemi – podkreślił.

Czytaj też:

Świąteczne orędzie Zełenskiego. „Tak na pewno się stanie. Wierzę w to każdego dnia”Czytaj też:

Macron mówi o Polsce. „Jeśli Rosja wygra, nie będzie bezpieczeństwa”