Miłość, zdrada i zabójstwo męża. „Najgorsze jest to, że kiedy był mordowany, na górze było dziecko”

– Brat był umówiony z mamą, że zadzwoni po nią o 8 rano, żeby przyjechała do syna. Musiał jechać po zwolnienie lekarskie. I nie zadzwonił. Telefon miał wyciszony – wspomina Emilia, siostra Mirona B. Kobieta pojechała do 41-letniego brata, który wraz z synem i żoną mieszkał na przedmieściach Łowicza. – Na podwórku stał samochód. To było dziwne, bo zawsze chował samochód do garażu – opowiada pani Emilia. W domu zastała żonę brata – Marzenę B. – Zapytałam, gdzie jest Mirek. Była taka grzeczna, miła. Powiedziała: No właśnie nie wiem. Zazwyczaj krzyczała i wyzywała na niego. Teraz nie. Miała też łzy w oczach – wspomina siostra. Pani Emilia powiadomiła policję o zaginięciu brata. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania. Do akcji zaangażowano kilkuset strażaków. Przeszukano okoliczne lasy i nurt rzeki Bzury. Bezskutecznie.

Działania operacyjne policji

Równolegle z poszukiwaniami w okolicach Łowicza, swoje działania operacyjne prowadzili policjanci. Dzięki ich pracy nastąpił przełom w sprawie zaginięcia Mirona B. – Informacje, które do nas napływały, wskazywały, że możemy mieć do czynienia z działaniem przestępczym, w które mogą być zamieszane osoby z najbliższego otoczenia zaginionego – opowiada nadkomisarz Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na przesłuchanie została wezwana żona Mirona B. Po tej rozmowie prokurator postawił jej zarzut zabójstwa „wspólnie i w porozumieniu z jej znajomym”. – Kobieta formalnie nie przyznała się do zarzutów, natomiast obciążyła mężczyznę, z którym była związana, 36-latka – mówi Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Jeszcze wtedy śledczy nie byli w stanie określić, gdzie znajdują się zwłoki.

– Z relacji kobiety wynikało, że mężczyzna wywiózł zwłoki jej samochodem i ukrył w niewiadomym jej miejscu – wyjaśnia prokurator. 36-latka zatrzymano na terenie Niemiec. – Nie przyznaje się do zarzutu. Natomiast żona ofiary, w wyjaśnieniach, które złożyła, potwierdza swój aktywny udział w ukrywaniu dowodów przestępstwa – mówi Kopania. Zwłoki Mirona B. odnaleziono w Łodzi, w garażu, który wynajmował podejrzany 36-latek. – Zwłoki zostały przetransportowane z Łowicza do Łodzi, prawdopodobnie oplem żony. Odnalezienie ich, to w dużej mierze kwestia przypadku i reakcji osoby, od której 36-latek wynajął garaż – przyznaje prokurator Kopania. Mężczyzna nie wywiązał się z płatności za wynajmowane pomieszczenie. – Dzwoniłam do niego parokrotnie, telefon miał wyłączony. Weszłam z mężem do środka garażu. Auta nie było, ale leżał dziwny pakunek. Mąż odsłonił koce, pomacał ręką i powiedział, że to chyba jakiś zwierz. Gdy odsunął bardziej, powiedział: to jest chyba ludzka stopa – opowiada Mirosława, właścicielka garażu.

Brat był gotowy wybaczyć żonie

Marzena B. wzięła ślub z Mironem 10 lat temu. Początkowo małżeństwo mieszkało u rodziców mężczyzny. Gdy na świat przyszło dziecko, wybudowali dom na przedmieściach Łowicza. Wkrótce po przeprowadzce w małżeństwie zaczęły się problemy. Miron B. zaczął podejrzewać, że jego żona ma kochanka. – Zaczęła wychodzić wieczorami. Niby na bieganie, a wracała po kilku godzinach. Z pracy wracała po kilku godzinach. W lipcu brat znalazł jej telefon, gdzie były sms-y z kochankiem – opowiada siostra Mirona B.

Siostra przyznaje, że brat był gotowy wybaczyć żonie. – Chciał, żeby poszli na terapię małżeńską. Powiedziała, że nigdzie nie będzie chodzić i cały czas się upierała, że nie ma kochanka – mówi pani Emila. Zapewnia, że Miron B. pogodził się ze stratą żony. Problemem stała się kwestia opieki nad dzieckiem. – Więź brata z synem była nierozerwalna. Z mamą więzi nie miał. Jeżeli matka potrafi uderzyć dziecko? Krzyczała wyzywała brata przy dziecku. Nazywała brata i dziecko nieudacznikiem. Kazała dziecku wybierać między nią a ojcem – opowiada pani Emilia. Feralnego dnia, kiedy doszło do morderstwa, małżeństwo miało się pokłócić. – Kobieta zadzwoniła po 36-letniego mężczyznę, z którym była związana. Ten bardzo szybko pojawił się w miejscu jej zamieszkania. 41-latek został porażony paralizatorem, następnie był bity po różnych częściach ciała, zwłaszcza po głowie, a następnie duszony – wyjaśnia Kopania. – Najgorsze jest to, że kiedy był mordowany, dziecko było na górze – mówi siostra ofiary.

Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.